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İşte Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Bihter karakteri!

İşte Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Bihter karakteri!

İşte Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Bihter karakteri!

Dünya çapında 200 milyondan fazla izleyiciye ulaşan dijital yayın servisi Prime Video, yeni yerli Amazon Original yapımı Bihter filminin 2023 yılının sonunda izleyicisiyle buluşacağını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Tutku, sadakatsizlik, cesaret ve korkaklık sebebiyle büyük bir felakete sürüklenen eşsiz bir hikayeyi anlatan Bihter; Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eserine yepyeni bir bakış açısı getiriyor.

 İşte Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Bihter karakteri!

Farah Zeynep Abdullah’ın filme adını veren Bihter rolünü üstlendiği projenin oyuncu kadrosunda ayrıca Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, konuk oyuncu olarak ise Ebru Özkan ve Tilbe Saran yer alıyor. Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in yaptığı, senaryosunu Merve Göntem’in kaleme aldığı, Timur Savcı ve Cemal Okan’ın yapımcılığını üstlendiği TAFF Pictures yapımı Bihter; izleyicileri dönemin büyülü atmosferinde tutku dolu bir aşka ve bir kadının zihninin derinliklerine davet ediyor.

İşte Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Bihter karakteri!

Bihter, Prime Video’nun en son üyesi olacak. Prime üyeleri, ayda sadece 39 TL'ye tek bir üyelikte tasarruf, kolaylık ve eğlencenin tadını çıkarıyor.

İşte Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Bihter karakteri!

 

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