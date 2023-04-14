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Bihter filminden ilk kare ortaya çıktı

Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesini beyazperdeye taşıyan Bihter filminin çekimleri başladı. İlk kare ortaya çıktı. İşte detaylar...  

Bihter filminden ilk kare ortaya çıktı

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesini beyazperdeye taşıyan Bihter filminin çekimleri başladı.

Bihter filminden ilk kare ortaya çıktı
Başrollerini Farah Zeynep Abdullah (Bihter) ve Boran Kuzum'un (Behlül) paylaştığı, kadrosunda Osman Sonant (Adnan bey), Hande Ataizi (Firdevs), Ebru Özkan (Matmazel), Helin Kandemir (Nihal), Nezaket Erden (Peyker), Mert İnce (Bülent), Mertcan Tekin (Nihat) ve Lorin Menhart (Beşir) gibi isimlerin yer aldığı filmin çekimleri devam ediyor.

Bihter filminden ilk kare ortaya çıktı

1900'lü yıllarda geçecek Bihter filminin senaryosunu Mervem Göntem'in kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Caner Alper ile Mehmet Binay oturuyor.


Bihter rolünde olan Abdullah, setten ilk karesini paylaştı.

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