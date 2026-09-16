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Uçaktan atlayan Ezgi Kaya'dan dikkat çeken açıklama!

Skydiving yapan Ezgi Kaya'dan dikkat çeken açıklama!

Uçaktan atlayan Ezgi Kaya'dan dikkat çeken açıklama!

Ezgi Kaya, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Uçaktan atlayan Ezgi Kaya'dan dikkat çeken açıklama!

Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, "Biraz ilgim var. Alışveriş yapmayı seviyorum" dedi. 'Sevdiğim Sensin' dizisinde yer alan Kaya, Helin Kandemir ile arkadaşlığını anlattı.

Uçaktan atlayan Ezgi Kaya'dan dikkat çeken açıklama!
Oyuncu, "Sette tanıştık. Enerjisi çok güzel ve kendisi tatlı... Enerjimiz tuttu. Set dışında da anlaşıyoruz. Tatlı sohbetlerimiz var" diye konuştu. Yazın skydiving yapan Kaya, "Ablamın gazıyla yaptım. Normalde o kadar cesaretli değilim. Uçaktan atladım. Bir daha yaparım çünkü keyif aldım. Başta, 'Herkes atlıyor' dedim ama yüksekliği görünce heyecan başladı. Atlamadan önce korku vardı.

Uçaktan atlayan Ezgi Kaya'dan dikkat çeken açıklama!

45 saniye yere çakılır gibi düşüş oluyor. Bir daha yapmayı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Uçaktan atlayan Ezgi Kaya'dan dikkat çeken açıklama!
TERAPİ GİBİ GELDİ
Ata binen oyuncu, "Bana iyi geldi, terapi gibi... Fırsat buldukça biniyorum" dedi.

Uçaktan atlayan Ezgi Kaya'dan dikkat çeken açıklama!
Haluk Bilginer'e hayran olduğunu belirten Kaya, "Büyük hayranlığım vardı. 'Sahtekarlar'da yer almıştık. Karşılaşmak ve sohbet etmek keyifliydi. Daha çok hayranlığım arttı. 'Şu an aşırı heyecanlanıyorum' dedim. Bana, 'Heyecan iyidir doğru kullan' dedi. Onun enerjisiyle heyecanım geçti" ifadelerini kullandı.

Uçaktan atlayan Ezgi Kaya'dan dikkat çeken açıklama!
MATEMATİĞİ BIRAKMADI
Aynı zamanda matematik öğretmeni olan Kaya, "Bırakamadım devam ediyor. Matematik dersi veriyorum. Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerim var" dedi.

Uçaktan atlayan Ezgi Kaya'dan dikkat çeken açıklama!

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