 Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir oyunculuk eğitimi almaya başladı

Vietnam'da gerçekleşen Miss World 2026'da Top 40'a giren Sıla Saraydemir, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Miss Turkey 2025'te birinci olduğu an için model, "Çok heyecanlıydım, O günü unutamıyorum. Aklıma geldikçe ağlayabilirim" dedi.

Saraydemir, "Yarışmalarda torpil olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Benim olduğum yarışmada düşünmüyorum. Bazı arkadaşlar gibi prim yapmak için yarışmacıları kötülemeyeyim" yanıtını verdi.



Arzum Onan, "Tanışma fırsatı olmadı. Benzeten oluyor. Benzetilmek güzel bir şey" dedi.



Kariyer planı için model, "Güzel eğitimlere başladım. Oyunculuk ve sunuculuk üzerine... Yarışma öncesinde reklamlarda oynuyordum. Teklifler geldi ama yarışmaya gideceğim için değerlendiremedim" ifadelerini kullandı. Eski güzellerden birçok ismi beğendiğini belirten Saraydemir, "Azra Akın, Yüksel Ak, Arzum Onan, eskilerden çok var beğendiğim" dedi.

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