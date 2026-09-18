Eva Green ile Murat Yıldırım’lı Trees are Watching filminin festival afişi yayınlandı.

Martin Scorsese’nin yürütücü yapımcısı olduğu İranlı yönetmen Bahman Ghobadi’nin Trees are Watching filminin dünya prömiyeri yarın Toronto Uluslararası Film Festivali’nde (TIFF) yapılacak. Festival afişi yayınlanan psikolojik korku türündeki film, romancı Darya’nın (Eva Green) çarpıcı hikâyesini konu alıyor.

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