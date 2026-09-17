  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kadir İnanır'ın vasiyeti açıklanmadı! Yeğeni Levent İnanır'dan zehir zemberek sözler

Kadir İnanır'ın vasiyeti açıklanmadı! Yeğeni Levent İnanır'dan zehir zemberek sözler

Kadir İnanır'ın vasiyeti açıklanmadı! Yeğeni Levent İnanır'dan zehir zemberek sözler

Kadir İnanır'ın vasiyetnamesi üç mirasçısına tebligat yapılmadığı için 17 Aralık'a ertelendi. Sanatçının yeğeni Levent İnanır'ın açıklamaları dikkat çekti.

Kadir İnanır'ın vasiyeti açıklanmadı! Yeğeni Levent İnanır'dan zehir zemberek sözler

Levent İnanır, "Entübe dönemleri oldu. Altı yılda üç kere beynine pıhtı attı. Vasiyetin değiştiği doğru içeriğini bilmiyoruz. İçerik ne olursa olsun adalet diye bir şey var. İçeriğini değiştirmesi soru işareti... Biraz kafa karıştıran durum, irade sorunu vardı" dedi.

Kadir İnanır'ın vasiyeti açıklanmadı! Yeğeni Levent İnanır'dan zehir zemberek sözler
Kadir İnanır'ın vasiyetinin çoğunun hayat arkadaşı 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddia edildi.

Kadir İnanır'ın vasiyeti açıklanmadı! Yeğeni Levent İnanır'dan zehir zemberek sözler

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Merter’de moda şöleni başladı
  Magazin

Merter’de moda şöleni başladı

Hood in the Woods müzik, doğa ve festival coşkusunu bir araya getiriyor
  Magazin

Hood in the Woods müzik, doğa ve festival coşkusunu bir araya getiriyor

Kaan Urgancıoğlu'ndan Rusya çıkarması!
  Magazin

Kaan Urgancıoğlu'ndan Rusya çıkarması!

Dürdane 1901'den yaza veda
  Magazin

Dürdane 1901'den yaza veda

Selen Erdem, yeni sezona hazırlanıyor
  Hayatın İçinden

Selen Erdem, yeni sezona hazırlanıyor

Ferhat Göçer'in gurur günü
  Magazin

Ferhat Göçer'in gurur günü