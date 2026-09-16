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Ferhat Göçer'in gurur günü

Ferhat Göçer'in gurur günü

Ferhat Göçer'in gurur günü

Ferhat Göçer'in oğlu Can Göçer, dünyanın önde gelen üniversitelerinden University College London'da (UCL), Ekonomi ve Politika eğitimini First-Class Honours derecesiyle tamamladı.

Ferhat Göçer'in gurur günü
QS Dünya Üniversite Sıralaması 2027'ye göre dünyanın sekizincisi, Avrupa'nın beşincisi ve İngiltere'nin dördüncüsü olan UCL'den dereceyle mezun olan Can Göçer, akademik yolculuğuna seçkin öğrencilerin kazanıp kabul edildiği Imperial College London'da, ekonomi yüksek lisansıyla devam ediyor.

 Ferhat Göçer'in gurur günü

QS 2027 verilerine göre Imperial College London dünyanın ikincisi, Avrupa ve İngiltere'nin birincisi... Oğlunun başarısıyla büyük mutluluk yaşayan Ferhat Göçer, "Bir baba için evladının kendi emeği, disiplini ve azmiyle yolunu çizdiğini görmek tarifsiz bir gurur. Can'ın UCL'deki eğitimini First-Class Honours ile tamamlaması ve şimdi Imperial College London'da yoluna devam etmesi benim için tarifsiz bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

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