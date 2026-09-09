 Melis Sezen hayalini açıkladı! Aşk hayatıyla ilgili konuştu  

Melis Sezen, Nişantaşı City's'de 'The Invite' filmini izledi.

Oyuncu, tarzıyla dikkat çekti.

Neşeli olan Sezen, "Yeni bir iş geliyor dijital platforma... 17 Eylül'de çıkıyor. Heyecanla bekliyorum, özel bir iş. Ana akım için bakıyoruz, hayırlısı... Çalışmayı seviyorum, beni besliyor" dedi.



Sosyal medyada dans videolarıyla sık sık gündem olan Sezen, "Müzikal yapmayı istiyorum. Dans ve oyunculuk bir... İkisini bir arada yapabileceğim bir şey olursa şahane" diye konuştu.

Senaryoyla ilgili Sezen, "Bir şeyler yazıyorum kendi kendime" şeklinde konuştu. Özel hayatıyla ilgili oyuncu, "Aşk olsun" açıklamasını yaptı.

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