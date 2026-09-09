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Melis Sezen hayalini açıkladı! Aşk hayatıyla ilgili konuştu  

Melis Sezen hayalini açıkladı! Aşk hayatıyla ilgili konuştu  

Melis Sezen hayalini açıkladı! Aşk hayatıyla ilgili konuştu  

Melis Sezen, Nişantaşı City's'de 'The Invite' filmini izledi.

 Melis Sezen hayalini açıkladı! Aşk hayatıyla ilgili konuştu  

Oyuncu, tarzıyla dikkat çekti.

 Melis Sezen hayalini açıkladı! Aşk hayatıyla ilgili konuştu  

Neşeli olan Sezen, "Yeni bir iş geliyor dijital platforma... 17 Eylül'de çıkıyor. Heyecanla bekliyorum, özel bir iş. Ana akım için bakıyoruz, hayırlısı... Çalışmayı seviyorum, beni besliyor" dedi.

Melis Sezen hayalini açıkladı! Aşk hayatıyla ilgili konuştu  
Sosyal medyada dans videolarıyla sık sık gündem olan Sezen, "Müzikal yapmayı istiyorum. Dans ve oyunculuk bir... İkisini bir arada yapabileceğim bir şey olursa şahane" diye konuştu.

 Melis Sezen hayalini açıkladı! Aşk hayatıyla ilgili konuştu  

Senaryoyla ilgili Sezen, "Bir şeyler yazıyorum kendi kendime" şeklinde konuştu. Özel hayatıyla ilgili oyuncu, "Aşk olsun" açıklamasını yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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