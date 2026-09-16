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Dürdane 1901'den yaza veda

Dürdane 1901'den yaza veda

Dürdane 1901'den yaza veda

Bodrum' un en çok konuşulan mekanlarından Dürdane 1901, Bestelerin Efendisi Bülent Özdemir ile yaza veda etti.

Dürdane 1901'den yaza veda

(Sarp Yenidoğan, Bülent Özdemir, Ulaş Efe Ceyhan, Sinem Öztop, Altuğ Sormaz)


Sezonun final gecesinde başarılı işletmeci Av. Ulaş Efe Ceyhan, unutulmaz bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti. Son dönemde adı evlilik iddialarıyla anılan ünlü işletmeci, özel hayatına dair net konuştu: "O defter kapandı, evliliğe tövbeliyim" Ceyhan’ın bu sözleri gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

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