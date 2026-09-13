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Almila Ada’dan hamilelik pilatesi!

Almila Ada’dan hamilelik pilatesi!

Almila Ada’dan hamilelik pilatesi!

Bebek heyecanı yaşayan Almila Ada, doktorunun tavsiyelerine uyarak sık sık pilates yapıyor.

 Almila Ada’dan hamilelik pilatesi!

Karnı iyice belirginleşen güzel oyuncunun pilates yaptığı anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Almila Ada’dan hamilelik pilatesi!
Almila Ada, iş insanı İhsan Çilsal ile 2025 yılında hayatını birleştirmişti.

Almila Ada’dan hamilelik pilatesi!Almila Ada’dan hamilelik pilatesi!

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