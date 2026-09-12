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Gülşen: En sevdiğim yerdeyim

Gülşen: En sevdiğim yerdeyim

Gülşen: En sevdiğim yerdeyim

95. İEF Çim Konserleri’nde Gülşen Sahne Aldı95. İzmir Enternasyonal Fuarı altıncı gününde, Çim Konserleri’nde şarkıcı Gülşen sahne aldı.

Gülşen: En sevdiğim yerdeyim
İzmir’e ve İzmirlilere sevgisini dile getiren sanatçı, “En sevdiğim yerdeyim ve karşımda böyle bir güzellik var. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Bir gün gecikmeyle de olsa 9 Eylül’ü birlikte kutlamanın gururunu ve mutluluğunu ayrıca yaşıyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki İzmir var” dedi.

 Gülşen: En sevdiğim yerdeyim

Gülşen, daha sonra İzmir Marşı’nı, alanı dolduran on binlerce izleyiciyle birlikte seslendirdi.

Gülşen: En sevdiğim yerdeyimGülşen: En sevdiğim yerdeyimGülşen: En sevdiğim yerdeyimGülşen: En sevdiğim yerdeyimGülşen: En sevdiğim yerdeyimGülşen: En sevdiğim yerdeyim

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