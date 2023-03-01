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İbrahim Selim'e ödül
İbrahim Selim'e ödül
Ömer zirvede
Ömer zirvede
Şenol İpek'in acı günü
Şenol İpek'in acı günü
Gülşen’in İzmir çıkarması
Gülşen’in İzmir çıkarması
Ali Sunal acı haberi duyurdu
Ali Sunal acı haberi duyurdu
Ünlü sunucu Nursel Ergin'in kızı Bengü Çınar'a sürpriz evlilik teklifi
Ünlü sunucu Nursel Ergin'in kızı Bengü Çınar'a sürpriz evlilik teklifi
Müjde Ar: Evimde televizyon yok!
Müjde Ar: Evimde televizyon yok!
Murat Boz'un değişimi hayranlarını ikiye böldü
Murat Boz'un değişimi hayranlarını ikiye böldü
Kadir İnanır’a Bebek’te sevgi seli
Kadir İnanır’a Bebek’te sevgi seli
Banu Zorlu'dan Türk erkeklerini kızdıracak açıklama
Banu Zorlu'dan Türk erkeklerini kızdıracak açıklama
Neşe Erberk kızı Selin için bakın neden destek istedi?
Neşe Erberk kızı Selin için bakın neden destek istedi?
Üvey Anne dizisinde yeni gelişme
Üvey Anne dizisinde yeni gelişme
Ünlü çift Nurettin Hasman ile Zeynep Fıratoğlu ilk kez görüntülendi
Ünlü çift Nurettin Hasman ile Zeynep Fıratoğlu ilk kez görüntülendi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat'ın pozları olay yarattı
Ünlü şarkıcı Ebru Polat'ın pozları olay yarattı
Hülya Avşar bikiniyle görüntülenmekten neden korkmadığını açıkladı
Hülya Avşar bikiniyle görüntülenmekten neden korkmadığını açıkladı
Yonca Evcimik neden çocuk yapmadığını ilk kez açıkladı
Yonca Evcimik neden çocuk yapmadığını ilk kez açıkladı
Ünlü iş insanı Nejdet Ayaydın ameliyat oldu
Ünlü iş insanı Nejdet Ayaydın ameliyat oldu
Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses ile neden evlendiğini ilk kez açıkladı
Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses ile neden evlendiğini ilk kez açıkladı
Barış Arduç: Tek ilgilendiğim şey kızım
Barış Arduç: Tek ilgilendiğim şey kızım
İrem Derici'den şok açıklama: Biri sevgilime asılırsa...
İrem Derici'den şok açıklama: Biri sevgilime asılırsa...
Seda Akman adının aşk dedikodusuna karıştığı Cem Yılmaz ile ilgili flaş itirafta bulundu
Seda Akman adının aşk dedikodusuna karıştığı Cem Yılmaz ile ilgili flaş itirafta bulundu
Ünlü çift İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan ilk kez görüntülendi
Ünlü çift İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan ilk kez görüntülendi
Orhan Gencebay'ın 'Öldü' haberlerine oğlu Gökhan Gencebay cevap verdi
Orhan Gencebay'ın 'Öldü' haberlerine oğlu Gökhan Gencebay cevap verdi
Mehmet Ali Erbil’in çapkınlık gecesi
Mehmet Ali Erbil’in çapkınlık gecesi
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Cemiyet
Ünlü sosyetik Pınar Sabancı mezun oldu

Ünlü sosyetik Pınar Sabancı mezun oldu

Ünlü sosyetik Eda Taşpınar yeni yaşını bu pozla kutladı

Ünlü sosyetik Eda Taşpınar yeni yaşını bu pozla kutladı

İş dünyası İNTİSAD Derneği'nin beşinci yılında buluştu

İş dünyası İNTİSAD Derneği'nin beşinci yılında buluştu

Faruk Sabancı ayrıldığı sevgilisi Dilay Korkmaz'la ilgili ilk kez konuştu?

Faruk Sabancı ayrıldığı sevgilisi Dilay Korkmaz'la ilgili ilk kez konuştu?

600 milyon liralık miras için kılıçlar çekildi!

600 milyon liralık miras için kılıçlar çekildi!

Merve Mermer Dubai'de yolların tozunu attırdı

Merve Mermer Dubai'de yolların tozunu attırdı

Eda Taşpınar'ın babası Teoman Taşpınar evlendi

Eda Taşpınar'ın babası Teoman Taşpınar evlendi

Kadir Yücelbaş eğitim sektöründe

Kadir Yücelbaş eğitim sektöründe

Feryal Gülman yeni nesil güzellik uygulamaları hakkında bilgi aldı

Feryal Gülman yeni nesil güzellik uygulamaları hakkında bilgi aldı

Başkan Doğum Gününü Kutladı

Başkan Doğum Gününü Kutladı

Kültür - Sanat

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Zülfü Livaneli’den edebiyatseverlere özel seçki

Zülfü Livaneli’den edebiyatseverlere özel seçki

Usta oyuncu Uğur Yücel Londra seyircisi ile buluştu

Usta oyuncu Uğur Yücel Londra seyircisi ile buluştu

Yönetmen Reis Çelik Distopya Film Festivali’nin Jüri Başkanı oldu

Yönetmen Reis Çelik Distopya Film Festivali’nin Jüri Başkanı oldu

‘Araf 6: Ölüm’ 19 Mayıs’ta vizyona giriyor

‘Araf 6: Ölüm’ 19 Mayıs’ta vizyona giriyor

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Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldı! "Bana katlanan herkese teşekkürler"

Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldı! "Bana katlanan herkese teşekkürler"

Haluk Levent deprem bölgesine yapılan eleştirilere cevap verdi

Haluk Levent deprem bölgesine yapılan eleştirilere cevap verdi

Meclis’e giremeyen Mehmet Aslantuğ'dan ilk açıklama

Meclis’e giremeyen Mehmet Aslantuğ'dan ilk açıklama

Ayşegül Aldinç'in annesi ölümden döndü

Ayşegül Aldinç'in annesi ölümden döndü

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Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek İtalya'da bir programa katıldı
Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek İtalya'da bir programa katıldı
Hande Erçel'in pozları rekor kırdırdı
Hande Erçel'in pozları rekor kırdırdı
Ünlü şarkıcı İrem Derici aşka geldi

Ünlü şarkıcı İrem Derici aşka geldi

Ünlüler sandık başında
Ünlüler sandık başında
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade sezonu açtı
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade sezonu açtı

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Dr. Zeynep Azaklı: Gençliğinizi Geri Kazanmak Mümkün mü?

Dr. Zeynep Azaklı: Gençliğinizi Geri Kazanmak Mümkün mü?

Yaz mevsimine fit girmenin tüyoları

Yaz mevsimine fit girmenin tüyoları

Yaza hazırlanırken selülitlere veda

Yaza hazırlanırken selülitlere veda

Ani gelişen diyabet sinsice ilerleyen pankreas kanserinin habercisi olabilir

Ani gelişen diyabet sinsice ilerleyen pankreas kanserinin habercisi olabilir

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The Body Shop‘tan herkes için cilt bakımı

The Body Shop‘tan herkes için cilt bakımı

Inuwet ile günlük bakımınız artık Unicorn kadar renkli

Inuwet ile günlük bakımınız artık Unicorn kadar renkli

Wouf’un yenilikçi aksesuarları ile günün her anında cesur ol

Wouf’un yenilikçi aksesuarları ile günün her anında cesur ol

Puma’dan LaMelo Ball koleksiyonu için yeni tasarım

Puma’dan LaMelo Ball koleksiyonu için yeni tasarım

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Muhammed Yakut! Bir Medya Garabeti “Can Tanrıyar ve Yalanları...”

Muhammed Yakut! Bir Medya Garabeti “Can Tanrıyar ve Yalanları...”

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül de depremzedeler için seferber oldu
Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül de depremzedeler için seferber oldu
Duayen gazeteci Güngör Mengi son yolculuğuna uğurlandı
Duayen gazeteci Güngör Mengi son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Ogün Kaptanoğlu Bir Can Kurtardı! Paylaşımı Yürekleri Yaktı
Oyuncu Ogün Kaptanoğlu Bir Can Kurtardı! Paylaşımı Yürekleri Yaktı

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Felicia Sağnak’ın oyun heyecanı

Felicia Sağnak’ın oyun heyecanı

Bülent Kaya Budva’dan gelen delegasyonu misafir etti

Bülent Kaya Budva’dan gelen delegasyonu misafir etti

Shoemol Nişantaşı şubesini ünlü isimlerin katılımıyla açtı

Shoemol Nişantaşı şubesini ünlü isimlerin katılımıyla açtı

Emil Rosé ve Dilara Güntekin'in

Emil Rosé ve Dilara Güntekin'in