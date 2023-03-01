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İbrahim Selim'e ödül
Ömer zirvede
Şenol İpek'in acı günü
Gülşen’in İzmir çıkarması
Ali Sunal acı haberi duyurdu
Ünlü sunucu Nursel Ergin'in kızı Bengü Çınar'a sürpriz evlilik teklifi
Müjde Ar: Evimde televizyon yok!
Murat Boz'un değişimi hayranlarını ikiye böldü
Kadir İnanır’a Bebek’te sevgi seli
Banu Zorlu'dan Türk erkeklerini kızdıracak açıklama
Neşe Erberk kızı Selin için bakın neden destek istedi?
Üvey Anne dizisinde yeni gelişme
Ünlü çift Nurettin Hasman ile Zeynep Fıratoğlu ilk kez görüntülendi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat'ın pozları olay yarattı
Hülya Avşar bikiniyle görüntülenmekten neden korkmadığını açıkladı
Yonca Evcimik neden çocuk yapmadığını ilk kez açıkladı
Ünlü iş insanı Nejdet Ayaydın ameliyat oldu
Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses ile neden evlendiğini ilk kez açıkladı
Barış Arduç: Tek ilgilendiğim şey kızım
İrem Derici'den şok açıklama: Biri sevgilime asılırsa...
Seda Akman adının aşk dedikodusuna karıştığı Cem Yılmaz ile ilgili flaş itirafta bulundu
Ünlü çift İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan ilk kez görüntülendi
Orhan Gencebay'ın 'Öldü' haberlerine oğlu Gökhan Gencebay cevap verdi
Mehmet Ali Erbil’in çapkınlık gecesi
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Cemiyet
Ünlü sosyetik Pınar Sabancı mezun oldu
Ünlü sosyetik Eda Taşpınar yeni yaşını bu pozla kutladı
İş dünyası İNTİSAD Derneği'nin beşinci yılında buluştu
Faruk Sabancı ayrıldığı sevgilisi Dilay Korkmaz'la ilgili ilk kez konuştu?
600 milyon liralık miras için kılıçlar çekildi!
Merve Mermer Dubai'de yolların tozunu attırdı
Eda Taşpınar'ın babası Teoman Taşpınar evlendi
Kadir Yücelbaş eğitim sektöründe
Feryal Gülman yeni nesil güzellik uygulamaları hakkında bilgi aldı
Başkan Doğum Gününü Kutladı
Kültür - Sanat
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Zülfü Livaneli’den edebiyatseverlere özel seçki
Usta oyuncu Uğur Yücel Londra seyircisi ile buluştu
Yönetmen Reis Çelik Distopya Film Festivali’nin Jüri Başkanı oldu
‘Araf 6: Ölüm’ 19 Mayıs’ta vizyona giriyor
Gündem
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Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldı! "Bana katlanan herkese teşekkürler"
Haluk Levent deprem bölgesine yapılan eleştirilere cevap verdi
Meclis’e giremeyen Mehmet Aslantuğ'dan ilk açıklama
Ayşegül Aldinç'in annesi ölümden döndü
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Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek İtalya'da bir programa katıldı
Hande Erçel'in pozları rekor kırdırdı
Ünlü şarkıcı İrem Derici aşka geldi
Ünlüler sandık başında
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade sezonu açtı
Yaşam - Sağlık
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Dr. Zeynep Azaklı: Gençliğinizi Geri Kazanmak Mümkün mü?
Yaz mevsimine fit girmenin tüyoları
Yaza hazırlanırken selülitlere veda
Ani gelişen diyabet sinsice ilerleyen pankreas kanserinin habercisi olabilir
Moda ve Güzellik
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The Body Shop‘tan herkes için cilt bakımı
Inuwet ile günlük bakımınız artık Unicorn kadar renkli
Wouf’un yenilikçi aksesuarları ile günün her anında cesur ol
Puma’dan LaMelo Ball koleksiyonu için yeni tasarım
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Muhammed Yakut! Bir Medya Garabeti “Can Tanrıyar ve Yalanları...”
Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül de depremzedeler için seferber oldu
Duayen gazeteci Güngör Mengi son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Ogün Kaptanoğlu Bir Can Kurtardı! Paylaşımı Yürekleri Yaktı
Güncel
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Felicia Sağnak’ın oyun heyecanı
Bülent Kaya Budva’dan gelen delegasyonu misafir etti
Shoemol Nişantaşı şubesini ünlü isimlerin katılımıyla açtı
Emil Rosé ve Dilara Güntekin'in