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Özge Yağız, Dubai’de yıldızlar geçidinde!
Murat Boz’dan yeni şarkı
Tiyatrokare'den yeni oyun
Burcu Güneş’ten genç DJ ve prodüktörlere destek
Faruk Turgut'tan dizi sektörüne kriz uyarısı: Bu böyle gitmez!
Sevda Demirel'den Hande Ataizi itirafı
İrem Derici'nin evlilik dileği! Yılbaşı sahne fiyatları hakkında şok açıklama
Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile ilgili evlilik sorusuna cevap verdi
Almila Ada’dan duygusal hamilelik paylaşımı!
Sinan Albayrak'tan yapımcılara dizi ücreti göndermesi!
Savaş Özdemir, Haluk Bilginer’in yaptığı “Türkiye sineması” açıklamasına cevap verdi!
Dilara Talay ile boşanan Berdan Mardini ilk kez konuştu!
Petek Dinçöz ve Züleyha Ortak'tan çarpıcı açıklamalar! Bir bölümle ev alan oyuncular var
Neslihan Atagül Doğulu’dan çocuklara ilk kitap
Helin Kandemir’den reyting ve yayın krizine duyarlı mesaj!
Şehnaz Dilan'dan Ediz Hun'a cevap! Yeşilçam ölmedi
Sıla Saraydemir'den modellik açıklaması! Oyunculuk eğitimi alıyor
Doğukan Polat’ın prömiyer gecesinde Öznur Serçeler sürprizi!
Bekir Aksoy'dan çok konuşulacak karavan açıklaması! Karavan birleştirici değil ayrıştırıcı
Bebeklerini kucağına almak için gün sayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy heyecanlarını dile getirdi
Emir Can İğrek Cumhuriyet Bayramı'nda Balıkesir'de sahne aldı
Biricik Suden: "İş Güç Yok Para da Bol"
Altı aylık hamile olan Alina Boz kızının kime çekmesini istediğini açıkladı
Lina için renkli doğum günü partisi
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Aslı Şen kitap çıkaracağını söyledi
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Kadriye Olgar’dan samimi açıklamalar
Öğle yemeği buluşması
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Meryem Beyza Er üçüncü filmi için "Motor" diyecek!
Özel Hayatlar seyirciyle buluşacak
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