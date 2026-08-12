"Büyüyünce düzelir" diye beklemeyin

Fizyoterapist Canan Darıcı Mehlepçi, çocukların gelişim sürecinde ailelerin “biraz daha büyüsün, düzelir” yaklaşımıyla beklemek yerine, gözlemdikleri belirgin farklılıklarda profesyonel değerlendirme almaları konusunda uyardı. Mehlepçi, erken müdahalenin çocuğu bir kalıba sokmak değil, kendi potansiyelini desteklemek ve günlük yaşama katılımını güçlendirmek anlamına geldiğini söyledi.



Çocukluk döneminde kazanılan her yeni beceri, gelişimin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ancak çocukların gelişim hızlarının birbirinden farklı olması, ailelerin bazı gecikme veya farklılıkları ne zaman önemsemesi gerektiği konusunda soru işaretleri yaratabiliyor. Uzmanlar, her farklılığın bir problem anlamına gelmediğine dikkat çekerken, aileyi endişelendiren belirgin durumlarda “büyüyünce düzelir” diye beklemek yerine profesyonel değerlendirme yapılmasının önemine işaret ediyor.

Fizyoterapist Canan Darıcı Mehlepçi, çocuk fizyoterapisinde erken fark etmenin önemine dikkat çekerek, erken müdahalenin çocuğu belirli bir kalıba sokmak değil, kendi potansiyelini desteklemek ve günlük yaşama katılımını güçlendirmek anlamına geldiğini söyledi. Çocukların oturma, emekleme, yürüme, oyun oynama ve çevreleriyle etkileşim kurma gibi becerileri

farklı zamanlarda kazanabildiğini belirten Fizyoterapist Canan Darıcı Mehlepçi, her gelişimsel farklılığın bir sorun anlamına gelmediğini ancak aileleri endişelendiren belirgin durumların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. “Her çocuğun gelişim süreci kendine özgü. Ancak aile çocuğunda belirgin bir farklılık gözlemliyorsa ‘biraz daha büyüsün, düzelir’ diye beklemek yerine değerlendirme en erken süreçte yapılmasını önemsiyoruz” diyen Mehlepçi, erken fark etmenin çocuğun ihtiyacına uygun desteğe zamanında ulaşabilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Çocukluk döneminin gelişimin devam ettiği ve değiştiği bir süreç olduğuna dikkat çeken Mehlepçi, erken müdahalenin yalnızca terapi seanslarından ibaret görülmemesi gerektiğini söyledi. “Bizim için erken müdahale; çocuğu belirli bir kalıba sokmak değil, onun kendi potansiyelini

desteklemek, bağımsızlığını artırmak ve günlük yaşama katılımını güçlendirmek anlamına geliyor” ifadelerini kullanan Mehlepçi, çocuğun yalnızca yapamadıklarına değil, yapabildiklerine ve hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğuna odaklanılması gerektiğini belirtti.



DEĞERLENDİRME, MUTLAKA SORUN OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR

Ailelerin çocuklarında gördükleri bazı farklılıkların yaş ilerledikçe kendiliğinden düzelebileceğini düşünebildiğini ifade eden Fizyoterapist Mehlepçi, profesyonel değerlendirme almanın aileye yol gösterici olabileceğini söyledi. Mehlepçi “Bir çocuğun değerlendirilmesi, mutlaka bir problem olduğu anlamına gelmez. Bazen aileye ‘Gelişim yolunda, şu anda desteğe ihtiyacı yok’ demek de değerlendirme sürecinin bir sonucudur. Önemli olan belirsizliği ortadan kaldırmak ve çocuğun

gelişimini doğru şekilde takip etmektir” dedi.



AİLELER BU İŞARETLERE DİKKAT ETMELİ

Fizyoterapist Mehlepçi, ailelerin çocuklarını günlük yaşam içinde gözlemlemelerinin önemine dikkat

çekerek şu durumlarda değerlendirme yapılmasının yararlı olabileceğini belirtti:

 Hareket gelişiminde belirgin gecikme,

 Denge ve koordinasyon güçlükleri,

 Postür ve hareketlerde belirgin farklılıklar,

 Motor becerilerde zorlanma,

 Hareketleri planlamada güçlük,

 Günlük yaşam aktivitelerinde yaşıtlarına göre belirgin bağımlılık,

 Ses, dokunma veya harekete karşı aşırı ya da düşük tepki,

 Oyun ve çevreyle etkileşimde belirgin güçlük.

Bu işaretlerin çocuğa bir etiket koymak için değil, ihtiyacını zamanında fark ederek doğru desteğe ulaşmasını sağlamak açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Mehlepçi, erken müdahalenin bir yarış olmadığının altını çizdi.



ÇOCUĞUNUZU BAŞKALARIYLA DEĞİL, KENDİ GELİŞİMİYLE KIYASLAYIN

Ailelere çocuklarını başka çocuklarla kıyaslamamaları çağrısında bulunan Mehlepçi, her çocuğun gelişim yolculuğunun farklı olduğunu söyledi. Mehlepçi “Biz ailelere ‘Çocuğumuz neden diğer çocuklar gibi değil?’ diye bakmamalarını öneriyoruz. Asıl sorumuz ‘Çocuğumuz bugün nerede ve onun gelişimini desteklemek için ne yapabiliriz?’ olmalı.” Dedi. Bu yaklaşım hem ailelerin kaygısını azaltacak hem de çocuğun güçlü yönlerine odaklanmayı sağlayacak. Erken fark etmenin çocuğa daha fazla gelişim fırsatı sunmak anlamına geldiğini belirten Mehlepçi “Biz çocuğu değiştirmeye çalışmıyoruz. Onun güçlü yönlerini destekleyerek, ihtiyaç duyduğu alanlarda gelişimine eşlik ediyoruz” dedi.

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