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Mimar Sinan dizisi geliyor

Mimar Sinan dizisi geliyor

Mimar Sinan dizisi geliyor

Son olarak Babamın Damadı film projesiyle adından söz ettiren Amanos Yapım’dan iddialı bir mini dizi geliyor!

 Mimar Sinan dizisi geliyor

MİMAR SİNAN DİJİTALE DAMGA VURACAK!
Amanos Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, hikayesinin Fırat Erez tarafından yazıldığı ve senaryosunu Şafak Tunç ile Cavidan Balcı’nın kaleme aldığı Mimar Sinan dizisi için start verildi.

Mimar Sinan dizisi geliyor

Tarihe damga vuran isimlerden biri olan Mimar Sinan’ın hayatına ayna tutacak olan dizi, Mimar Sinan’ın bilinmeyen yönlerini de mercek altına alacak.

Yönetmen görüşmeleri için usta yönetmen Murat Saraçoğlu ile görüşen yapım, oyuncu görüşmelerinin de başladığını duyurdu.

Dijital’e çekilecek olan ve 50’şer dakikadan oluşacak 6 bölümlük mini dizinin cast direktörlüğü ise Çağdaş Başaran’a ait olacak.

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