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Ceren ve Emir Benderlioğlu'ndan evleneceklere samimi tavsiye

Ceren ve Emir Benderlioğlu'ndan evleneceklere samimi tavsiye

Ceren ve Emir Benderlioğlu'ndan evleneceklere samimi tavsiye

Ceren Benderlioğlu'nun YouTube programı ‘Dile Kolay'’ın konuğu, 16 yıllık hayat arkadaşı Emir Benderlioğlu oldu. Çift, hem evlilik hikâyelerini anlattı hem de yeni evleneceklere dikkat çeken tavsiyelerde bulundu.

 Ceren ve Emir Benderlioğlu'ndan evleneceklere samimi tavsiye

Programda "Yeni evleneceklere bir tavsiye vermek ister misin?" sorusunu yanıtlayan Emir Benderlioğlu, düğün organizasyonlarında çiftlerin kendi isteklerini ön planda tutması gerektiğini söyledi.

 Ceren ve Emir Benderlioğlu'ndan evleneceklere samimi tavsiye

"Arkadaşlar; annenizin, babanızın, teyzenizin, dayınızın istekleri doğrultusunda kendi hayallerinizi çöpe atıp saçma sapan organizasyonlar yapmayın. Kendi organizasyonunuzu yapın. Hayatınız boyunca gülümseyerek hatırlayacağınız güzel bir anı inşa edin." diyen Emir Benderlioğlu, samimi sözleriyle dikkat çekti.

 Ceren ve Emir Benderlioğlu'ndan evleneceklere samimi tavsiye

Bu süreçte İlber Ortaylı'nın tavsiyesinden ilham aldıklarını belirten Ceren Benderlioğlu ise şöyle konuştu:

 Ceren ve Emir Benderlioğlu'ndan evleneceklere samimi tavsiye

"İlber Ortaylı'nın tavsiyesini uygulayarak gezdik, yaşadık. Evlenmeden sadece 20 gün önce nikâh tarihini aldık. Ailelerimizle tanışmıştık ama kendi aralarında tanışmamışlardı. Hepsini arayıp 'Biz şu tarihte evleniyoruz' dedik. Ailelerimiz ilk kez nikâh dairesinde tanıştı. Her şey çok güzel geçti. Sonrasında hep birlikte güzel bir yemek yedik. Herkesin de gönlünü aldık. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur misali, kimsenin düşünceleriyle yola çıkmadık. Güzel de gidiyor hikâyemiz. İnşallah ömür boyu da böyle devam eder."

 

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