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SnobMagazin.com

Samsun'da yeni adres

Samsun'da yeni adres

Samsun'da yeni adres

Samsun, moda ve kişisel bakım alanında ezber bozan devasa bir yatırıma ev sahipliği yapıyor. Samsun Atakum’un ilk ve tek konsept mağazası olan Velvety, kapılarını muhteşem bir açılışla ziyaretçilerine açtı.

 Samsun'da yeni adres

Kentte benzeri bulunmayan bu özel konsept, lüks ve konforu tek bir çatı altında toplayarak Samsunlulara dünya standartlarında bir deneyim sunuyor. Dünyaca Ünlü Markalar Aynı Çatıda Moda tutkunlarının heyecanla beklediği Velvety, zengin ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Mağaza içerisinde yer alan dünyaca ünlü giyim, aksesuar ve kozmetik markaları, lüksü ulaşılabilir kılarak Atakum’a yepyeni bir soluk getiriyor. En trend koleksiyonların sergilendiği mağaza, sadece bir alışveriş noktası değil, aynı zamanda şehrin yeni cazibe merkezi olmaya aday.

 Samsun'da yeni adres

VIP Odalarla Ayrıcalıklı Kadın ve Erkek Kuaför Hizmeti Velvety, sadece alışverişle sınırlı kalmayıp kişisel bakımda da çıtayı en üst seviyeye çıkarıyor. Mağaza bünyesinde faaliyete geçen ultra lüks kadın ve erkek kuaför alanları, profesyonel kadrosuyla hizmet vermeye başladı. Kendini özel hissetmek ve tamamen kişiselleştirilmiş bir bakım deneyimi yaşamak isteyenler için özel olarak tasarlanan VIP odalar, şimdiden yoğun ilgi görüyor. Tam mahremiyet ve konfor sunan bu odalarda, konuklar kendilerini adeta bir yıldız gibi hissedecek. Atakum’da Başka Bir Benzeri Yok Açılışın ardından sektör temsilcileri ve vatandaşlardan tam not alan Velvety, Atakum’un çehresini değiştirecek bir vizyonla hayata geçirildi. Alışveriş ve kişisel bakımı lüks detaylarla harmanlayan iş kadını Ezgi Öztürk "Samsun’a ve özellikle Atakum’a yakışır, eşi benzeri olmayan bir konsepti hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Dünyaca ünlü markalarımızı ve VIP kuaför hizmetlerimizi deneyimlemek üzere tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" açıklamasında bulundu. Karadeniz’in yeni lüks üssü olmaya aday olan Velvety, seçkin markaları, şık mimarisi ve ayrıcalıklı kuaför hizmetleriyle Atakum’da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

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