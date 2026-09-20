 Derya Uluğ'dan teknoloji ve dijital dünya

Derya Uluğ, Kıbrıs Grand Sapphire Hotel’deki konseri öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtladı.

KIBRIS İKİNCİ EVİMİZ GİBİ OLDU

Yoğun bir konser takvimi geçirdiğini belirten Derya Uluğ, Kıbrıs'a sık sık gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi: "Özellikle son iki yıldır neredeyse her hafta buradayız, artık ikinci evimiz gibi oldu. Temmuz ve Ağustos ayları bizim için çok yoğundu. Ekim ve Kasım döneminde de aynı tempoda devam edeceğiz. Bu yoğunluk arasında kendimize yalnızca birkaç günlük kısa bir tatil ayırabildik."



Anadolu turnesi ve İstanbul konserlerinin müjdesini veren sanatçı, 25'inde Vadi Açıkhava'da sahnede olacağını; ardından Diyarbakır, Ankara, İzmir ve Konya gibi birçok şehirde sevenleriyle buluşmaya devam edeceğini müjdeledi.



HAYRANLARIMIZ BİZİ ÖZLÜYOR

Müzik dünyasında son dönemde gündeme gelen "Bazı sanatçıların Harbiye biletlerinin satılamadığı ve ücretsiz dağıtıldığı" yönündeki iddialarla ilgili soruya Uluğ, "Net şekilde bilet keserek salon dolduran isimler var. Bu durumu genele yayarak olumlu ya da olumsuz yorumlamak doğru olmaz. Çok şükür biz Harbiye konserlerimizde böyle bir sorun yaşamıyoruz; insanlar bizi özlüyor ve biletler günler öncesinden tükeniyor. Ancak meslektaşlarımın da haklılık payı olduğu noktalar olabilir." dedi.



DİJİTAL DÜNYA YAPAY BİR BULUT YARATTI

Mahsun Kırmızıgül’ün "Alttan güçlü sesler gelmiyor" yorumunu değerlendiren Derya Uluğ, dijitalleşmenin müzik kalitesi üzerindeki etkilerine dikkat çekti: "Teknoloji ve dijital dünya geliştikçe, kimin gerçekten nasıl bir sese sahip olduğunu anlamak zorlaştı. Ancak sahne er meydanıdır; gerçek yetenek orada belli olur. Dijital dünyanın yarattığı yapay bir bulut var ve gerçek olmayan her şey zamanla yok olmaya mahkumdur. İyi bir yorumcu her zaman iyidir."

Genç yeteneklere de destek veren ünlü sanatçı; Selin Geçit ve Crush grubunun vokalistlerini beğeniyle takip ettiğini belirterek, "Önemli olan sadece ses aralığı değil, şarkıyı dinleyiciye hissettirebilmektir. Genç isimlerin dijital başarılardan sonra sahnede pişmeleri için zamana ihtiyaçları var" dedi.



YILLARDIR BEKLEDİĞİMİZE DEĞDİ

Nişanlısı Asil Gök’ün son şarkısının kısa sürede viral olması hakkında gururla konuşan Uluğ, "Gittiğimiz her ilde şarkı çalmaya başladığı an dinleyiciler çıldırıyor. Bu yıl Asil’in yılı oldu. Yıllardır beklediğimize kesinlikle değdi" dedi.

DÜĞÜN TARİHİ YAKLAŞIYOR: BU YIL BİTMEDEN EVLENİYORUZ

Ruh eşi Asil Gök ile olan evlilik hazırlıklarına da değinen sanatçı, muhabirlerin "Kasım ayında mı evleniyorsunuz?" sorularına tebessümle karşılık verdi. Düğün planlarının hazır olduğunu belirten Uluğ, detay vermekten kaçınarak "Tüm planlamalarımız tamam. Tarihi detaylı açıklamak istemiyorum ama bu yıl bitmeden evlenmiş olacağız" diyerek mutlu haberi paylaştı.

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