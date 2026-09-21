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İlgi Gövsa’dan eğlence hayatına yeni soluk

İlgi Gövsa’dan eğlence hayatına yeni soluk

İlgi Gövsa’dan eğlence hayatına yeni soluk

İlgi Gövsa’nın Kozyatağı Hilton İstanbul bünyesinde hayata geçirdiği yeni mekânı Mest İstanbul, eğlence hayatına hızlı bir giriş yaptı.

İlgi Gövsa’dan eğlence hayatına yeni soluk

Gecenin ritminin yükseldiği mekânda dansçı Zülal Söğüt ve ekibi sahne performanslarıyla renk katarken, denetimli showman Reşat Gümüştaç ise canlandırdığı “Amanda Ali Başında “ karakteriyle kabare tarzındaki şovuyla konuklara eğlenceli anlar yaşatıyor. Ritim Show ise Samet Öztürk’e ait.

Mest İstanbul; müzik, dans ve lezzeti aynı atmosferde buluşturarak eğlence severlere keyifli bir gece deneyimi sunuyor.

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