 Trees Are Watching Toronto’da prömiyer yaptı

Bahman Ghobadi’nin yönettiği, Martin Scorsese’nin yürütücü yapımcısı olduğu Trees Are Watching filminin dünya prömiyeri Toronto Film Festivali’nde (TIFF) gerçekleşti.

Eva Green ve Murat Yıldırım’ın başrollerini paylaştığı filmin yapımcılığını Seyfi Şahin üstleniyor.

Yıldırım, kırmızı halıda sinemaseverlerin ve uluslararası basının ilgisiyle karşılaştı.

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