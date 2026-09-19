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Trees Are Watching Toronto’da prömiyer yaptı

Trees Are Watching Toronto’da prömiyer yaptı

Trees Are Watching Toronto’da prömiyer yaptı

Bahman Ghobadi’nin yönettiği, Martin Scorsese’nin yürütücü yapımcısı olduğu Trees Are Watching filminin dünya prömiyeri Toronto Film Festivali’nde (TIFF) gerçekleşti.

 Trees Are Watching Toronto’da prömiyer yaptı

Eva Green ve Murat Yıldırım’ın başrollerini paylaştığı filmin yapımcılığını Seyfi Şahin üstleniyor.

 Trees Are Watching Toronto’da prömiyer yaptı

Yıldırım, kırmızı halıda sinemaseverlerin ve uluslararası basının ilgisiyle karşılaştı.

Trees Are Watching Toronto’da prömiyer yaptıTrees Are Watching Toronto’da prömiyer yaptıTrees Are Watching Toronto’da prömiyer yaptı

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