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Kahramanmaraş’da Kültür Yolu buluşması

Kahramanmaraş’da Kültür Yolu buluşması

Kahramanmaraş’da Kültür Yolu buluşması

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu yıl altıncısını düzenlediği festival kapsamında, ses sanatçısı ve programcı Züleyha Ortak Dağ ile psikolog & yazar Beyhan Budak Kahramanmaraş’ta izleyici ile buluştu.

Kahramanmaraş’da Kültür Yolu buluşması
Modern zaman insanının yalnızlıkla sınavı, kaliteli ilişkilerin sırları, kadın & erkek ilişkileri ile hayatın ağırlığına karşı hafifletici düşünceler başlıklarının konuşulduğu söyleşide ilgi yoğundu.

 Kahramanmaraş’da Kültür Yolu buluşması

İkiliye gün boyu Kahramanmaraş Kadem İl Başkanı Ayşe Taşkıran eşlik etti. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde Züleyha ve Beyhan Budak 22 Eylül’de Ankara’da, 13 Ekim’de Diyarbakır’da izleyici ile buluşacak.

 

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