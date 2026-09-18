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Şahane Pazar sahnede Türkiye turuna çıkıyor

Şahane Pazar sahnede Türkiye turuna çıkıyor

Şahane Pazar sahnede Türkiye turuna çıkıyor

Türk televizyonlarının unutulmaz programlarından “Şahane Pazar”, bu kez sahnede Türkiye turuna çıkıyor.

 Şahane Pazar sahnede Türkiye turuna çıkıyor

Süheyl ve Behzat Uygur’un yıllar sonra yeniden hayat verdiği “Şahane Pazar Sahnede”, 25 Eylül’de Çayırova’da başlayacak turne kapsamında 27 Eylül Bostancı Gösteri Merkezi ve ardından Türkiye’nin dört bir yanında seyirciyle buluşacak.

Şahane Pazar sahnede Türkiye turuna çıkıyor
İstanbul’un ardından Antalya, Alanya, Adana, Mersin, Gaziantep, Denizli, Bursa, Eskişehir, Ankara ve İzmir gibi şehirleri gezecek ekip; kasım ayında da Muğla’dan Kars’a, Trabzon’dan Rize’ye, Erzincan’dan Erzurum’a ve son olarak Diyarbakır’a uzanacak.

 Şahane Pazar sahnede Türkiye turuna çıkıyor

25 farklı şehirde sahne alacak ekip, yaklaşık 8 bin 700 kilometrelik bir kara yolculuğu gerçekleştirecek. Ege’den Akdeniz’e, İç Anadolu’dan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’ya uzanan turne, “Şahane Pazar”ın enerjisini Türkiye’nin dört bir yanına taşıyacak.

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