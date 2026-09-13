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Leman Sam’dan yıllar sonra gelen aşk itirafı  

Leman Sam’dan yıllar sonra gelen aşk itirafı  

Leman Sam’dan yıllar sonra gelen aşk itirafı  

Ünlü sanatçı Leman Sam, Bold Agency YouTube kanalında Uluç Talay’ın konuğu oldu. Sam, programda aşk üzerine yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti.

 Leman Sam’dan yıllar sonra gelen aşk itirafı  

Aşkı “hastalık” olarak tanımlayan Leman Sam, “Zaten hastalık olmasa, insanlar devamlı âşık olsa hep genç ölümler olurdu” dedi. Geçmişte aşkı ağır ve travmatik yaşamış olabileceğini de dile getiren sanatçı, “Bilmiyorum, ben ağır geçirdim galiba. Travmatik geçirmiş olabilirim” ifadelerini kullandı.

Sam, artık aşkı geçmişteki kadar ciddiye almadığını belirterek, “Artık benim için bu yaşta aşk çok komik” sözleriyle dikkat çekti.

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