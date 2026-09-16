 Sezgi Sena Akay'ın Nişantaşı tarzı

İş insanı Erdinç Acar'ın oyuncu eşi Sezgi Sena Akay, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, mağazaları gezdi.



Gazetecilere poz veren Akay, alışveriş turundan sonra AVM'den aracını alarak, ayrıldı.

Oyuncu, neşeli haliyle de dikkat çekti.

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