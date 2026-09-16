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Sezgi Sena Akay'ın Nişantaşı tarzı

Sezgi Sena Akay'ın Nişantaşı tarzı

Sezgi Sena Akay'ın Nişantaşı tarzı

İş insanı Erdinç Acar'ın oyuncu eşi Sezgi Sena Akay, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Sezgi Sena Akay'ın Nişantaşı tarzı

Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, mağazaları gezdi.

 Sezgi Sena Akay'ın Nişantaşı tarzı


Gazetecilere poz veren Akay, alışveriş turundan sonra AVM'den aracını alarak, ayrıldı.

 Sezgi Sena Akay'ın Nişantaşı tarzı

Oyuncu, neşeli haliyle de dikkat çekti.

Sezgi Sena Akay'ın Nişantaşı tarzıSezgi Sena Akay'ın Nişantaşı tarzıSezgi Sena Akay'ın Nişantaşı tarzı

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