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Ozan Baran’a ABD’de Yılın İş İnsanı ödülü

Ozan Baran’a ABD’de Yılın İş İnsanı ödülü

Ozan Baran’a ABD’de Yılın İş İnsanı ödülü

Türk iş insanı Ozan Baran, Miami’de düzenlenen TACC Gala 2026’da Yılın İş İnsanı ödülüne layık görüldü.

 Ozan Baran’a ABD’de Yılın İş İnsanı ödülü

Amerika’nın 250. yıl dönümü kapsamında düzenlenen geceye Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçisi Sedat Önal, ABD Kongre Üyesi Joe Wilson, Doral Belediye Başkanı Christi Fraga, Florida Eyalet Senatörü Alexis Calatayud ile iş ve siyaset dünyasından önemli isimler katıldı.

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