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Ceyda Ateş’ten yapımcılıkta yeni adım

Ceyda Ateş’ten yapımcılıkta yeni adım

Ceyda Ateş’ten yapımcılıkta yeni adım

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra yapımcılık alanındaki çalışmalarını da sürdüren Ceyda Ateş, bu kez dijital dünyanın yükselen formatlarından dikey diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ceyda Ateş’ten yapımcılıkta yeni adım
Ateş’in yapımcı olarak hayata geçirdiği ilk dikey dizi Peki... Ama'nın çekimleri Tivibu için başladı.

Ceyda Ateş’ten yapımcılıkta yeni adım
Yönetmen koltuğunda Hakan İnan’ın oturduğu yapım, modern şehir hayatı, kariyer, aşk ve geçmişte yapılan seçimler üzerinden ilerleyen eğlenceli, komik, romantik, fantastik kurgu ve paralel evren temasını dikey dizi formatında buluşturuyor.

Ceyda Ateş’ten yapımcılıkta yeni adım

Peki... Ama, Ceyda Ateş’in yapımcı kimliğiyle hayata geçirdiği ilk dikey dizi olma özelliğini taşıyor.

Ceyda Ateş’ten yapımcılıkta yeni adımCeyda Ateş’ten yapımcılıkta yeni adımCeyda Ateş’ten yapımcılıkta yeni adım

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