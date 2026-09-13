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Burak Tanrısever: Müziksiz bir hayat düşünemiyorum

Burak Tanrısever: Müziksiz bir hayat düşünemiyorum

Burak Tanrısever: Müziksiz bir hayat düşünemiyorum

Gülşen, Demet Akalın, Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe, Hadise, Aşkın Nur Yengi, Derya Bedavacı, Murat Boz ve Sefo gibi isimler, yaz boyunca Türkiye'nin farklı illerinde hayranları karşısına çıktı.

Burak Tanrısever: Müziksiz bir hayat düşünemiyorum
Şarkıcılar, Balıkesir Altınoluk, Aydın Kuşadası, Muğla Marmaris ve İzmir Çeşme'de sahneler aldı.

 

Burak Tanrısever: Müziksiz bir hayat düşünemiyorum
30 konserlik maratonda ünlü isimler, yüz binlerce seveniyle bir araya gelerek, fenomen şarkılarını seslendirdi.

 Burak Tanrısever: Müziksiz bir hayat düşünemiyorum

Konserlerin yapımcısı Burak Tanrısever, "Harika bir yaz sezonu geçirdik. Mükemmel konserler oldu. Seyircilerle buluşmak bizleri çok iyi hissettirdi. Konserlerin yapımcısı olarak şarkıcıların sevenleriyle bir araya gelmesi bizi en çok mutlu eden bir şeydi... Müziksiz bir hayat düşünemiyorum. Yaz aylarının o sıcak günlerinde ekibimle beraber her sahne için titizlikle hazırlandık. Seyircilerimizi mutlu ettiysek, yaz günlerine unutulmaz anlar yaşattıysak ne mutlu bize... Yaz turnesi biter bitmez durmadan kış için hazırlıklara başladık. Çünkü müziksiz bir hayat düşünemiyorum. Planlamalara başladık, seyircilerimizi yine sevdikleri sanatçılarla buluşturacağız. Tek amacımız müzik dolu günlerin hiç bitmemesi... Müzik bizi hayata daha çok bağlıyor. O yüzden her konser çok büyük titizlikle hazırlanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Burak Tanrısever: Müziksiz bir hayat düşünemiyorum

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