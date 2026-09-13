 Wilma Elles’ten formda kalmanın sırrı

Sezonun İlk Spor Etkinliği, Sheraton İstanbul Levent’te spor, sağlıklı yaşam ve magazin dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Gecenin dikkat çeken konuğu Wilma Elles, hem samimi açıklamaları hem de sağlıklı yaşam konusundaki yorumlarıyla renkli anlara imza attı.

Recep Demiray’ın ev sahipliğinde düzenlenen “Sezonun İlk Spor Etkinliği”, Sheraton İstanbul Levent’te gerçekleştirildi. İş, cemiyet ve dijital medya dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı organizasyonda spor, beslenme ve sağlıklı yaşam üzerine dikkat çekici mesajlar verildi.

Etkinliğin onur konuğu Özkan Maraş olurken, organizasyona oyuncu Wilma Elles de katıldı. Elles, etkinlikte yaptığı açıklamalarla özellikle beslenme ve kilo kontrolü konusundaki yaklaşımı ile dikkat çekti.

WILMA ELLES: ZAYIFLAMAK AÇ KALMAK DEĞİL

Sağlıklı yaşamın yalnızca az yemek ve yoğun spor yapmaktan ibaret olmadığını dile getiren Wilma Elles, doğru ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yaptı.

Elles, “Burada çok farklı bir fitness etkinliği bekliyor bizi. Zayıflamanın, hayal ettiğimiz vücuda kavuşmanın evde aç kalmak olmadığını anlatacağız. Yiyip içip, kendimizi sürekli kısıtlamadan da istediğimiz vücuda kavuşmanın mümkün olduğunu göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Çok fazla spor yapmayın” sözleriyle de dikkat çeken Elles, alışılmış fitness anlayışına farklı bir bakış açısı getirdi. Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken ünlü oyuncu, hücrelerin ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin yeterli alınmasının önemini anlattı.

NE KADAR ÇOK VİTAMİN VE MİNERAL, O KADAR AZ GİZLİ AÇLIK

Elles, sağlıklı yaşamın temelinde vücudu doğru beslemek olduğunu belirterek, “Çok yemekten değil, yeterince vitamin ve mineral almamaktan da kilo problemleri ortaya çıkabiliyor. Ne kadar çok vitamin ve mineral alırsak, gizli açlık sinyallerimiz de o kadar azalıyor. Böylece hücrelerimizi besleyerek daha zinde ve sağlıklı hissedebiliriz” dedi.

Kendisinin de zaman zaman söylediklerini uygulamakta zorlandığını esprili bir dille anlatan Elles, “Ben her zaman bunları anlatıyorum ama benim kedim de beni çok dinlemiyor. Yavaş yavaş alışıyor” diyerek davetlileri güldürdü.

TÜRK MUTFAĞINA ÖVGÜ, ANNE YEMEĞİNE İTİRAF

Samimi açıklamalarıyla etkinliğe renk katan Wilma Elles, Türk mutfağını da unutmadı. Dünyanın farklı mutfaklarından yemekler yediklerini ancak Türk yemeklerinin ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Elles, konu annesinin yemeklerine gelince ise esprili bir itirafta bulundu.

Elles, “Bütün dünya mutfağından yemekler yiyoruz ama en çok Türk yemeklerini seviyoruz. Ancak Mehmet Can, annem kadar yemek yapamıyor. Anneler her zaman en iyisi, değil mi?” sözleriyle gülümsetti.

Özellikle sarma konusunda iddialı olmadığını söyleyen Elles, “Sarma yapamıyorum, açıkçası onun istediği gibi yapamayabilirim. Ama bir gün yaparım” diyerek söz verdi.

ÖZKAN MARAŞ’TAN FORMDA YAŞAMIN SIRLARI

Etkinliğin merkezinde ise spor eğitmeni Özkan Maraş’ın sağlıklı yaşam ve fitness üzerine gerçekleştirdiği özel çalışma yer aldı.

“İstediğin yemeği yiyerek hayal ettiğin vücuda sahip olmak mümkün” anlayışından yola çıkan Maraş, davetlilere spor ve beslenme konusunda farklı bir yaklaşım sundu.

İdeal forma ulaşmanın yalnızca aç kalmak veya saatlerce spor yapmakla mümkün olmadığını belirten Maraş, doğru beslenme ile bilinçli egzersizin birlikte yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

RECEP DEMİRAY’DAN YENİ SEZONA ENERJİK BAŞLANGIÇ

Organizasyonun ev sahibi Recep Demiray ise etkinlikle yeni sezona fiziksel ve zihinsel açıdan güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, Özkan Maraş’ın deneyimlerini seçkin davetlilerle buluşturmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Spor ve sağlıklı yaşamın yanı sıra sohbetler, sürpriz aktiviteler ve keyifli ikramlarla devam eden organizasyon, davetlilere hem bilgilendirici hem de eğlenceli bir gün yaşattı.

Wilma Elles’in samimi açıklamalarıyla renklenen “Sezonun İlk Spor Etkinliği”, sağlıklı yaşam konusunda klasik kalıpların dışına çıkan mesajları ve enerjik atmosferiyle yeni sezonun dikkat çeken buluşmalarından biri oldu.

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