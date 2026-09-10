Hande Ataizi'nin Nişantaşı tarzı

Hande Ataizi, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Oyuncu, mağazaları dolaştı.



Alışveriş turu yapan Ataizi, AVM tarzıyla ilgi odağı oldu.



Gazetecilere selam veren oyuncu, mağazaları dolaşmaya devam etti.

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