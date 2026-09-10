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Hande Ataizi'nin Nişantaşı tarzı

Hande Ataizi'nin Nişantaşı tarzı

Hande Ataizi'nin Nişantaşı tarzı

Hande Ataizi, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Hande Ataizi'nin Nişantaşı tarzı
Oyuncu, mağazaları dolaştı.

Hande Ataizi'nin Nişantaşı tarzı
Alışveriş turu yapan Ataizi, AVM tarzıyla ilgi odağı oldu.

Hande Ataizi'nin Nişantaşı tarzı
Gazetecilere selam veren oyuncu, mağazaları dolaşmaya devam etti.

Hande Ataizi'nin Nişantaşı tarzıHande Ataizi'nin Nişantaşı tarzı

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