 Berkay'dan gönderme: Artık herkes şarkı söylüyor

Berkay, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Otel'de izleyici karşısına çıktı.



Fenomen şarkılarını söyleyen şarkıcı, klasik haline gelen sandalye ritüeli yine gerçekleştirdi.

Sevenlerini coşturan Berkay, sandalyenin üzerine çıkarak şarkı söyledi.

Üçüncü kez baba olan şarkıcı, "Biraz uykusuzluk var ama idare ediyoruz. Gece bende çok kalkıyorum. Eşim yorulmasın diye yardımcı olmak istiyorum. Birlikte idare ediyoruz, çok keyifli... Gaz çıkarmada çok iyiyim. Benim ilk meslek babalık" dedi. Murat Dalkılıç'ın, '2-3 şarkıcı dışında kimse biletli Harbiye'yi dolduramıyor" sözlerine şarkıcı, "Bilet satan arkadaşlarımız da var satamayan da..." ifadelerini kullandı.



Konser takviminden bahseden Berkay, "11 konserlik turnemiz var. Trabzon ve Samsun'da ilk gün biletler bitti, ikincileri açtık. İzmir ve Bursa var" diye konuştu. Şarkıcı, "Bir Berkay olmak kolay değil diyorsunuz" sözlerine, "Kolay ya! Artık herkes şarkı söylüyor" diyerek, göndermede bulundu.



SADECE DİJİTALLE VAR OLMAK BENCE GEÇERLİ DEĞİL

'Evdeyiz Dede' projesinden bahseden şarkıcı, "3-4 konuklu sohbetli format geliştirdik. Herhalde 13-15 bölüm çektik. Yayınlanacak. Şu anda 47 kişiyi konuk ettik" şeklinde konuştu.



Berkay, "Sanat camiasında bu kadar dost var mı?" sorusuna, "Çok sevdiğim arkadaşlarım var. Kimse kırmadı. İlk telefonda nazikçe gereğini yaptılar" yanıtını verdi.

Şarkıcı, "Kimi yapay zekâya tehdit kimi gerekli olduğunu belirtiyor. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Teknolojiyi yerinde ve zamanında kullanırsan eyvallah. Yapay zekâyla yapılan aranjeler ve alt yapılar anlaşılıyor. Yerinde kullanıldığında mantıklı buluyorum. Sesle oynayabilirler. Hiç şarkı söylemeyi beceremeyen birine şarkı söyletebiliyorlar ama o da sahneye yansımıyor. Nasıl konser yapacaksın? Sadece dijitalle var olmak bence geçerli değil. Haftanın 2-3 günü sahnedeyim. Binlerce insana konser veriyoruz. Bunu yaşayamadıktan sonra dijital başarı ne kadar doğru olur bilemem" cevabını verdi.

Geçtiğimiz günlerde "2026 yazı bence son 10 yılın en kötüsüydü" sözlerine ise şarkıcı, "Bu yaz her açıdan kötüydü. Tüm piyasayı takip ettiğim zaman 2026 yazını kayıp olarak görüyorum. Umarım en kısa sürede toparlar" ifadelerini kullandı.

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