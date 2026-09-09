 Sevda Dalgıç yıllar sonra ekrana dönüyor mu?

Sevda Dalgıç, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

SUP Board yapan oyuncu, "Bir aşk... Bodrum ve Antalya'da yaptım. Bununla ilgili hayallerim yaptı. Halfeti'de yapmak istiyorum. Bir arkadaşım yapmış, çok özendim. Yaz güzel geçti. Kıştan beklenti yüksek" dedi. Fenomen olan 'Arka Sıradakiler' dizisiyle ilgili konuşan Dalgıç, "Yıllar geçtikçe ne kadar sağlam projeye imza attığımızı anlıyoruz. Bir nesil bizimle büyüdü. Gururluyum. Sonra 'Avlu' oldu. 'Avlu'dan sonra bir şey yapmadım. Seti özledim, istiyorum. Ara verdiğim için pişmanlığım yok. O zaman eril proje geliyordu belki dişi gelir. O ara belki buna yarar" diye konuştu. Oyuncu, "Şimdiki dönem mi yoksa eski dönemde mi ünlü olmak kolay?" sorusuna, "Tüketim zamanındayız. Şu an daha zor gibi geliyor. Çok daha fazla oyuncu var. Projelerde de tüketim dönemindeyiz. Şimdi 3-4 bölümde bitiyor. Bizim beş sezon sürdü. Bizim sette 20 karavan beklemiyordu. Şimdi şartlar biraz daha kolay. Bizim 'Arka Sıradakiler' zamanı Instagram yoktu" yanıtını verdi.



KENDİME ODAKLIYIM

Dilge Emir Güvenç'le boşanma aşamasında olan Dalgıç, "Biz bir süreçteyiz. Olmadı. Saygım sonsuz. İnşallah anlaşarak ayrılırız" dedi. Oyuncu, "Bu süreç sizi yıpratıyor mu?" sorusuna, "Çok takarsam evet. Kendime odaklıyım. Yapacağım projelere odaklıyım" cevabını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.