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Geçtiğimiz günlerde bastonla görüntülenen Cem Yılmaz açıklama yaptı

Geçtiğimiz günlerde bastonla görüntülenen Cem Yılmaz açıklama yaptı

Geçtiğimiz günlerde bastonla görüntülenen Cem Yılmaz açıklama yaptı

Cem Yılmaz ve oğlu Kemal Yılmaz, Zorlu Alışveriş Merkezinde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde geldikleri Zorlu AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan baba oğul, neşeli ve sempatik halleri ile beğeni topladı.

 Geçtiğimiz günlerde bastonla görüntülenen Cem Yılmaz açıklama yaptı

Oğlu Kemal için okul alışverişine çıkan usta komedyen Cem Yılmaz, daha sonra yakın dostu Ozan Güven ile yemek yedi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz veren başarılı komedyen Cem Yılmaz, "Bu defa bastonum yok, kendim yürüyorum" açıklamalarında bulunduktan sonra AVM turuna kaldığı yerden devam etti.

 

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