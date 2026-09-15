Kadir İnanır’ın vasiyeti açıklanıyor

Kadir İnanır, 26 Haziran 2026'da hayatını 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçının, 2015 yılında bir vasiyet hazırladığı iddia edilmişti.



17 Eylül Perşembe saat 10.40’ta Kadir İnanır’ın vasiyeti Beykoz Adliyesi’nde açıklanacak.

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