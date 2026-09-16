 Aşkım Kapışmak: Asıl dedikoducular erkekler

Aşkım Kapışmak, Galataport İstanbul'da görüntülendi.

Yazar, "24 Eylül'de Harbiye'ye hazırlanıyorum. Stresten dudağım uçukladı. Oynadığım 'Tek Hücreliler'i sergileyeceğim. Aşkla dolandırıp kaçanlar var. Dolandırıp kaçan tek hücreleri anlatacağım. Flört seviyorlar ama bağ sevmiyor insanlar..." dedi.

Birçok ismin ilişki uzmanı olmasına Kapışmak, "Bu kadar uzmanın olması travmanın arttığını gösterir. Çünkü uzmanların çoğu da travmatik. Kendini çözemedikçe insanları çözmeye çalışıyor. Yıllar önce bende öyleydim" diye konuştu.

"Asıl dedikoducular erkekler" diyen yazar, "Erkekler bir araya geldiğinde başka erkeklerin saatlerini ve arabalarını konuşurlar. Bir de söylediği yalanı ve abartıyı unuturlar" ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki'nin sosyal medyada arkadaş aramasına Kapışmak, "Kitlesel yalnızlığın sonucu... Bağ kuracak insan arıyoruz. Aleyna'nın son zamanlarda, 'Bana engel oluyorlar' diye serzenişte bulundu. Sanat camiasında çok fazla yaşanıyor bu... Camianın en sık yaşadığı şey bu" açıklamasını yaptı.

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