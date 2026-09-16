  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Aşkım Kapışmak: Asıl dedikoducular erkekler

Aşkım Kapışmak: Asıl dedikoducular erkekler

Aşkım Kapışmak: Asıl dedikoducular erkekler

Aşkım Kapışmak, Galataport İstanbul'da görüntülendi.

 Aşkım Kapışmak: Asıl dedikoducular erkekler

Yazar, "24 Eylül'de Harbiye'ye hazırlanıyorum. Stresten dudağım uçukladı. Oynadığım 'Tek Hücreliler'i sergileyeceğim. Aşkla dolandırıp kaçanlar var. Dolandırıp kaçan tek hücreleri anlatacağım. Flört seviyorlar ama bağ sevmiyor insanlar..." dedi.

 Aşkım Kapışmak: Asıl dedikoducular erkekler

Birçok ismin ilişki uzmanı olmasına Kapışmak, "Bu kadar uzmanın olması travmanın arttığını gösterir. Çünkü uzmanların çoğu da travmatik. Kendini çözemedikçe insanları çözmeye çalışıyor. Yıllar önce bende öyleydim" diye konuştu.

 Aşkım Kapışmak: Asıl dedikoducular erkekler

"Asıl dedikoducular erkekler" diyen yazar, "Erkekler bir araya geldiğinde başka erkeklerin saatlerini ve arabalarını konuşurlar. Bir de söylediği yalanı ve abartıyı unuturlar" ifadelerini kullandı.

 Aşkım Kapışmak: Asıl dedikoducular erkekler

Aleyna Tilki'nin sosyal medyada arkadaş aramasına Kapışmak, "Kitlesel yalnızlığın sonucu... Bağ kuracak insan arıyoruz. Aleyna'nın son zamanlarda, 'Bana engel oluyorlar' diye serzenişte bulundu. Sanat camiasında çok fazla yaşanıyor bu... Camianın en sık yaşadığı şey bu" açıklamasını yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hood in the Woods müzik, doğa ve festival coşkusunu bir araya getiriyor
  Magazin

Hood in the Woods müzik, doğa ve festival coşkusunu bir araya getiriyor

Kaan Urgancıoğlu'ndan Rusya çıkarması!
  Magazin

Kaan Urgancıoğlu'ndan Rusya çıkarması!

Dürdane 1901'den yaza veda
  Magazin

Dürdane 1901'den yaza veda

Selen Erdem, yeni sezona hazırlanıyor
  Hayatın İçinden

Selen Erdem, yeni sezona hazırlanıyor

Ferhat Göçer'in gurur günü
  Magazin

Ferhat Göçer'in gurur günü

Sezgi Sena Akay'ın Nişantaşı tarzı
  Magazin

Sezgi Sena Akay'ın Nişantaşı tarzı