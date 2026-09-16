 Kaan Urgancıoğlu'ndan Rusya çıkarması!

Kaan Urgancıoğlu, Rusya’nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen Gençlik Festivali kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Rusya’da yayınlanan dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu, festivalde gerçekleştirdiği söyleşinin ardından hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.