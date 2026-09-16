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Kaan Urgancıoğlu'ndan Rusya çıkarması!

Kaan Urgancıoğlu'ndan Rusya çıkarması!

Kaan Urgancıoğlu'ndan Rusya çıkarması!

Kaan Urgancıoğlu, Rusya’nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen Gençlik Festivali kapsamında gençlerle bir araya geldi.

 Kaan Urgancıoğlu'ndan Rusya çıkarması!

Rusya’da yayınlanan dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu, festivalde gerçekleştirdiği söyleşinin ardından hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Kaan Urgancıoğlu'ndan Rusya çıkarması!Kaan Urgancıoğlu'ndan Rusya çıkarması!

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