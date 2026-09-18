Konu Komşu oyuncuları okuma provasında buluştu

Büşra Pekin, Rıza Kocaoğlu, Yetkin Dikinciler, Menderes Samancılar, Neslihan Yeldan, Asuman Dabak, Tuana Naz Tiryaki, Hakan Ummak, Naz Çağla Irmak, Melisa Doğu, Tuğçe Tamer ve Ayşe Melike Çerçi'nin yer aldığı 'Konu Komşu' dizisinin okuma provası için Beykoz Kundura Fabrikası'nda bir araya geldi. Yönetmenliğini Bora Tekay'ın üstlendiği, senaryosunu Okan Başar Bahar, Görkem Tüzün ve Eray Yasin Işık'ın kaleme aldığı dizinin yapımcılığını dikey dizi formatını Türkiye'de geniş kitlelerle buluşturan İki Dakika Creative House üstleniyor. 'Konu Komşu', dikey dizi formatında önemli bir ilke imza atarak ekimden haziran ayına kadar tüm sezon boyunca izleyiciyle buluşacak. Her biri 2-3 dakikalık bölümlerden oluşan yapım, kısa formatı uzun soluklu bir sezon anlatısına dönüştürecek.



KOMEDİ YAPMAYI ÖZLEDİM

Pekin, "Televizyon ile dikey dizi arasındaki fark neler?" sorusuna, "Televizyona iş yapmayalı uzun oldu. Yeni olan her şeye bayılıyorum. İlk dikey diziler Çin ve Amerika'da çıkınca dikkatimi çekmişti. Türkiye'de ne zaman bu yapılır, biz bu işe ne zaman bir katkıda bulunabiliriz derken çok güzel bir oluşum içerisinde buldum kendimi... Bu işi yapmaya sıcaktım ama senaryo diyordum. Senaryo çok güzel. Bu iş başka dillere de çevrilecek" dedi. Dizide Gaziantep şivesi ile izleyicinin karşısına çıkacak olan Pekin, "Daha önce Gaziantep şivesi ile hiç konuşmamıştım. Döne karakteri için iki gün Gaziantep'e ziyaretim oldu. Gaziantep deneyimimde çok şey öğrendim. Özellikle karakteri oluşturabilmem için saçlarımı da sarı renkte bıraktım" diye konuştu. "Ben komedi yapmayı çok özledim" diyen Pekin, "Seyirciyle buluşmayı bu anlamda çok özledim. O yüzden sosyal medyada dizinin var olacak olması ve herkesin izleyebilecek olması beni heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.



HİKAYELERİ HIZLICA ANLATMAYI SEVİYORUM

Dizide 'Taksici Basri' karakterini canlandıracak Rıza Kocaoğlu, "Büşra ile çok eski arkadaşız. Birlikte oynamak benim için ayrı bir deneyim olacak. İstanbul'da sürekli taksi kullanan biri olarak gözlemlerim kuvvetli. Oyuncu olarak kendimi hikaye anlatıcı olarak görüyorum. Hızlıca anlatmayı da çok seviyorum. Dikey dizide bu yüzden benim farklı bir deneyim olacak" dedi.



RIZA KOCAOĞLU YOL GÖSTERDİ

Pekin, "Rıza okul arkadaşımdı. Üst sınıftaydı Rıza... Kilomla çok dalga geçerdi, 'Tombik' derdi... Onun sayesinde kilo vermiş olabilirim. Haklıydı, kilo almıştım. Hayatımda önemli yeri vardır. İstanbul'a geldiğimde yol yordam gösterdi" dedi. Bir dönem kilo haliyle dikkat çeken ve yazın kaslı haliyle görüntülenen Kocaoğlu, "Pandemide kilo almıştım. Detoks merkezinde çekilmişti o görüntüm. Bir kere kilo aldım. Spor konusunda disiplinliyimdir" açıklamasını yaptı. Aşk haberleri çıkmasına Pekin, "Keşke... Uzun yıllardır bekarım. Hayatımda kimse yok" diye konuştu.



DEĞERLİ İÇGÖRÜLER KAZANDIRDI

İki Dakika Creative House Kurucusu İlkin Kavukcu, 'Konu Komşu'nun hikayesini ve vizyonunu şu sözlerle anlattı: "İki Dakika Creative House olarak dikey ekranı yalnızca yeni bir format değil, yeni nesil bir anlatı dili ve '7,5. Sanat' olarak tanımlıyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz dört farklı proje, bize mobil izleyicinin neyi sevdiği, neye güldüğü ve hangi hikayelerle güçlü bir bağ kurduğu konusunda çok değerli içgörüler kazandırdı."

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