 Merter’de moda şöleni başladı

Merter Moda Haftası’nın 8’incisi görkemli defilelerle başladı. 2027 Sonbahar-Kış koleksiyonlarının tanıtıldığı gecede 50 manken podyuma çıkarken, Demet Şener western tarzıyla “Calamity Demet”, Ece Gürsel ise Japon esintili görünümüyle “Geyşa Ece” oldu. Gecenin sunuculuğunu ise Oylum Talu ve Zeliha Çal üstlendi.

Moda ve tekstil dünyasının önemli merkezlerinden Merter, 8. Merter Moda Haftası ile moda dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. MESİAD Başkanı Ufuk Muslu ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonun ilk gününde birbirinden renkli defileler düzenlendi.

NES Prodüksiyon – Neslihan Hacıoğlu imzasını taşıyan organizasyonda defilelerin koreografisini Asil Çağıl üstlendi. Gecenin sunuculuğunu ise ekranların sevilen isimleri Oylum Talu ve Zeliha Çal yaptı.Kadın ve erkek toplam 50 mankenin görev aldığı podyumda, 2027 Sonbahar-Kış koleksiyonları moda tutkunlarının beğenisine sunuldu.

WESTERN DÜNYASININ KADIN KAHRAMANI: CALAMITY DEMET

Gecenin en dikkat çeken görüntülerinden biri Demet Şener'in western tarzı oldu. Şapkalı ve kovboy esintili kombiniyle podyuma çıkan Şener, basın mensupları tarafından “Calamity Demet” benzetmesiyle karşılandı.

Küçük yaşlardan itibaren ata bindiğini anlatan ünlü manken, western dünyasına olan ilgisini de dile getirdi.

“Vahşi Batı dönemine ilgim var. O dönemde yaşamak isterdim. Herhalde iyi bir kovboy olabilirdim” diyen Şener, farklı dönemlere duyduğu merakı esprili sözlerle anlattı.

Şener, bugün yaşadığı dönemden ise oldukça memnun olduğunu söyledi. Özellikle teknolojinin hızla gelişmesinin kendisini zaman zaman düşündürdüğünü belirten ünlü manken, yapay zekâ ve teknoloji konusunda daha fazla denetim yapılması gerektiğini ifade etti.

“Şu an bulunduğum yerde çok mutluyum. Keyfini çıkaralım, doya doya yaşayalım, kıymetini bilelim” diyen Şener, teknoloji konusunda çocuklarının kendisiyle şakalaştığını da anlattı.

GEYŞA ECE OLDU!

Podyumun bir diğer dikkat çeken ismi ise Ece Gürsel oldu. Japon kültüründen esintiler taşıyan kıyafetiyle podyuma çıkan Gürsel, görünümüyle gecenin en renkli anlarından birine imza attı.

Ünlü manken, “Bugün ben de Geyşa Ece oldum” diyerek yeni imajını esprili bir şekilde yorumladı.

Geçmiş dönemlerde yaşama fikrine sıcak baktığını söyleyen Gürsel ise tercihini Osmanlı döneminden yana kullandı. “Zaman yolculuğu yapabilseydim Muhteşem Yüzyıl dönemlerine, Osmanlı zamanlarına gitmek isterdim. O dönemde yaşamayı çok isterdim” sözleriyle hayalindeki dönemi anlattı.

ÜNLÜ MANKENLER PODYUMDA BULUŞTU

Merter Moda Haftası'nın ilk gününde Demet Şener, Özge Ulusoy, Wilma Elles, Ece Gürsel, Açelya Kartal ve Ari Ünal başta olmak üzere çok sayıda ünlü manken podyumda yer aldı.

Toplam 50 kadın ve erkek mankenin görev aldığı defilelerde farklı markaların 2027 Sonbahar-Kış koleksiyonları tanıtıldı.Ünlü isimler, Merter'in tekstil sektörü açısından taşıdığı öneme dikkat çekerken, farklı markaların aynı organizasyonda buluşmasından duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

MERTER’DE MODA VE EĞLENCE BİR ARADA

Sadece defilelerle sınırlı kalmayan Merter Moda Haftası'nda sektör buluşmaları, dans ve sahne şovlarının yanı sıra konserler de düzenleniyor.

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