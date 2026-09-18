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Münür Yıldız: Herkes beni takip ediyor!

Münür Yıldız: Herkes beni takip ediyor!

Münür Yıldız: Herkes beni takip ediyor!

Münür Yıldız’ın yeni single’ı “Kafam Nasıl Güzel” için çektiği klip, renkli atmosferi ve dikkat çekici mekânıyla gündem oldu.

 Münür Yıldız: Herkes beni takip ediyor!

Klipte tek başına kamera karşısına geçen Yıldız, oyunculuk performansıyla da beğeni toplarken, çekimlerin ardından aynı mekânın Serdar Ortaç’ın klibine de ev sahipliği yapması dikkat çekti. Bu duruma esprili bir dille yaklaşan Münür Yıldız, “Herkes beni takip ediyor. Demek ki yaptığımız işler insanlara ilham oluyor, örnek oluyoruz. Ne güzel!” sözleriyle dikkat çekti. “Kafam Nasıl Güzel” ile müzik çalışmalarına devam eden Yıldız, yeni projeleri için de hazırlıklarını sürdürüyor.

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