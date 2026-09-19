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Müjdat Gezen ve Perran Kutman’dan 7 oyun sonra veda!

Müjdat Gezen ve Perran Kutman’dan 7 oyun sonra veda!

Müjdat Gezen ve Perran Kutman’dan 7 oyun sonra veda!

Gırgıriye, yoğun istek üzerine kısa bir aradan sonra yeniden sevenleriyle buluşuyor.

 Müjdat Gezen ve Perran Kutman’dan 7 oyun sonra veda!

Müjdat Gezen ile Perran Kutman’ı 46 yıl sonra yeniden aynı sahnede buluşturan müzikal, gördüğü yoğun ilginin ardından 7 oyunluk özel veda turnesi kapsamında seyircisiyle son kez buluşmaya hazırlanıyor.

 Müjdat Gezen ve Perran Kutman’dan 7 oyun sonra veda!

24 Eylül – İzmir 27 Eylül – İstanbul / Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi 30 Eylül – Kocaeli 1 Ekim – Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu 12 Ekim – Zorlu PSM 16 Ekim – Bostancı Kültür Merkezi 17 Ekim – İstanbul / Paribu Vadi Açıkhava

Müjdat Gezen ve Perran Kutman’dan 7 oyun sonra veda!Müjdat Gezen ve Perran Kutman’dan 7 oyun sonra veda!

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