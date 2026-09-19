 Müjdat Gezen ve Perran Kutman’dan 7 oyun sonra veda!

Gırgıriye, yoğun istek üzerine kısa bir aradan sonra yeniden sevenleriyle buluşuyor.

Müjdat Gezen ile Perran Kutman’ı 46 yıl sonra yeniden aynı sahnede buluşturan müzikal, gördüğü yoğun ilginin ardından 7 oyunluk özel veda turnesi kapsamında seyircisiyle son kez buluşmaya hazırlanıyor.

24 Eylül – İzmir 27 Eylül – İstanbul / Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi 30 Eylül – Kocaeli 1 Ekim – Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu 12 Ekim – Zorlu PSM 16 Ekim – Bostancı Kültür Merkezi 17 Ekim – İstanbul / Paribu Vadi Açıkhava

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