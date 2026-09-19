Sahra Işık'tan Seray Kaya'ya ağır sözler

Geçtiğimiz aylarda İdris Aybirdi ile evliliğini tek celsede bitiren Sahra Işık, eski eşinin kendisini oyuncu Seray Kaya ile aldattığını ve tehdit mesajları attığını yazdı.



Sahra Işık, eski eşinin kendisine, "Olur aşkım" diye attığı mesajı paylaştı. Işık, ayrıca İdris Aybirdi'nin Seray Kaya ile samimi pozunu da yayınlayıp ateş püskürdü.

Işık, "Rezil olmak mı istiyorsunuz? Buyurun efendim... Kızıl Şerbo sevgilisine söyle içip içip kapıma dayanmasın. Şimdi gel barışalım desem koşarak gelecek bunu sen de biliyorsun. Ama akıllı kadınsın aferin ailenin içine girmişsin. Umarım hiç çıkmazsın hatta evlenirsiniz valla beni bu belalardan kurtar. Aa bu arada görüştüğü diğer kızların isimlerini de söyledi bana. Öğrenmek istersen yaz bana sana söylerim. Benden uzak durmanız sizin için iyi olur. Aksi takdirde evli adam avcısı en ağır bedeli ödeyeceğine emin olabilirsin" dedi.

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