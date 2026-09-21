 Kibariye ve Hüsnü Şenlendirici birlikte sahne aldı

Türk müziğinin güçlü sesi Kibariye ile klarnetin usta ismi Hüsnü Şenlendirici, önceki akşam Çapa Pera’da müzikseverlerle buluştu. İki ünlü ismin yer aldığı gece yoğun ilgi gördü.

Gecenin açılışını yapan Hüsnü Şenlendirici, klarnetiyle sevilen eserlere hayat verdi. Kendine özgü yorumuyla sahne alan Şenlendirici, solo performanslarıyla büyük alkış aldı.

Gecenin ilerleyen bölümünde sahne Kibariye’nindi. “Benim İçin Üzülme”, “Gülü Soldurmam”, “İtirazım Var” ve “Sevildiğini Bil” gibi sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, güçlü yorumu ve enerjisiyle Çapa Pera’yı dolduran konuklara keyifli anlar yaşattı. Şarkı aralarında dinleyicilerle samimi sohbetler eden Kibariye, esprileriyle de yüzleri güldürdü.

Gecenin finalinde ise Kibariye ve Hüsnü Şenlendirici birlikteliği vardı. Kibariye’nin güçlü yorumu ile Hüsnü Şenlendirici’nin klarnet performansını buluşturan final, konuklardan büyük alkış aldı. İkilinin birlikte seslendirdiği şarkılara Çapa Pera’yı dolduran müzikseverler de eşlik etti.

Kibariye ve Hüsnü Şenlendirici’nin performansıyla renklenen gece, Çapa Pera’nın yeni sezon programının dikkat çeken buluşmalarından biri oldu.

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