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Dünyaca ünlü grup Gipsy Kings'i Türk tasarımcı Nur Sena Şahin giydirdi

Dünyaca ünlü grup Gipsy Kings'i Türk tasarımcı Nur Sena Şahin giydirdi

Dünyaca ünlü grup Gipsy Kings'i Türk tasarımcı Nur Sena Şahin giydirdi

Tasarımcı Nur Sena Şahin, dünyaca ünlü müzik grubu Gipsy Kings'i giydirdi.

 Dünyaca ünlü grup Gipsy Kings'i Türk tasarımcı Nur Sena Şahin giydirdi


Şahin, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren grubun, kıyafetlerini tasarladı.

 Dünyaca ünlü grup Gipsy Kings'i Türk tasarımcı Nur Sena Şahin giydirdi

Grup üyeleri ve tasarımcı, konser öncesi bir araya geldi.

 Dünyaca ünlü grup Gipsy Kings'i Türk tasarımcı Nur Sena Şahin giydirdi

Müzisyenler, konserde giyeceği kıyafetleri görünce Şahin'e teşekkür etti. Grup üyeleri "İstanbul'a gelmek bizim için büyük keyif... Gerçekten eğlenmeyi bilen bir halk. Eğlenceyi insanlara aktarmak istiyoruz bu bizim için çok önemli... Harika kıyafetlerimiz ve gömleklerimiz var" diyerek, tasarımcı Şahin'e teşekkür ettiler.

 Dünyaca ünlü grup Gipsy Kings'i Türk tasarımcı Nur Sena Şahin giydirdi

Sanatçılar, "Bugün genç nesillerin Gipsy Kings'i keşfetmesi ve konserlerinize gelmesi size nasıl hissettiriyor? Sizce müziğinizi nesiller boyunca güncel ve zamansız tutan şey nedir?" sorusuna, "Müzik global bir şey... İlk başta anne ve babalar dinledi bizim müziklerimizi... Gençler evde duyarak öğrendi. Zamanla herkes şarkılarımızı ezberledi ve tümünü bilir hale geldi" dedi.

Dünyaca ünlü grup Gipsy Kings'i Türk tasarımcı Nur Sena Şahin giydirdi
Müzisyenler, "Nur Sena Şahin tarafından tasarlanan koleksiyonu ilk gördüğünüzde tepkiniz ne oldu? Özellikle dikkatinizi çeken bir detay oldu mu?" sorusuna ise, "Renkler harika gerçekten... Bizim yıllardır sahneye giydiğimiz kıyafetlerle uyumlu bulduk. Gerçekten Gipsy diyebilirim" yanıtını verdi.

 Dünyaca ünlü grup Gipsy Kings'i Türk tasarımcı Nur Sena Şahin giydirdi

TASARIM AKDENİZ VE İSTANBUL BİRLEŞİMİYLE ORTAYA ÇIKTI
İlk teklif geldiği anı söyleyen tasarımcı, "Aşırı heyecanlandım. Dünyaca ünlü grup olmanın yanı sıra aynı zamanda ikonik sahne kimlikleri var. Onlarla bunu deneyimlemek ve hayatta böyle unutulmaz anı olması çok güzel... Onların sahne kimliğini kendi tasarımımla İstanbul'da görmek gurur verici" dedi.

Dünyaca ünlü grup Gipsy Kings'i Türk tasarımcı Nur Sena Şahin giydirdi
Şahin, "Gipsy Kings'i düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk duygu, renk veya görüntü nedir? Bunu koleksiyona nasıl yansıttınız?" sorusuna, "Karakterli sahne duruşları var. Renkler ve bütün motiflerle onlarla birleşiyor. Yıllardır müziklerin ritmi beni etkiliyor" yanıtını verdi.

Dünyaca ünlü grup Gipsy Kings'i Türk tasarımcı Nur Sena Şahin giydirdi
Tasarımcı, "Koleksiyona Türk kültüründen hangi öğeleri veya etkileri dahil ettiniz?" sorusuna, "Akdeniz ve Gips ruhuyla İstanbul'un modern ve çağdaş birleşimiyle ortaya çıktı" diye cevap verdi.

Dünyaca ünlü grup Gipsy Kings'i Türk tasarımcı Nur Sena Şahin giydirdi

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