 Melek Mosso'dan evlilik açıklaması: Beş kere de evlenebilirim

Ünlü sanatçı Melek Mosso, Çapa Pera’da sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mosso; yeni imajından yoğun geçen yaz sezonuna, İspanya seyahatinden özel hayatına kadar samimi açıklamalarda bulundu.



Taksim’de yeniden sahne almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Mosso, “Buranın ruhunu uzun zamandır hissetmiyordum. Burada sahne almayı o yüzden çok istiyordum. Benim için mutluluk verici bir akşam. Eski günleri de yâd ediyorum” dedi.

YENİ İMAJIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Son dönemde değiştirdiği saç stiliyle ilgili konuşan sanatçı, değişimi sevdiğini belirterek, “Ben pıtır pıtır saçımı başımı değiştiriyorum zaten. Bazen ‘Depresyonda mısın, bir şey mi var?’ diyorlar. Yok, ben saçlarımı değiştirmeyi seviyorum. Ama anneme söz verdim, artık uzatacağım” dedi.

Yoğun konser programı nedeniyle yaz boyunca neredeyse hiç tatil yapamadığını söyleyen Mosso, yalnızca 10 günlük İspanya seyahatine çıkabildiğini anlattı. İspanya’da çekilen ve sosyal medyada ilgi gören dans videosunu ise annesinden öğrendiğini söyleyen sanatçı, “Annem haber verdi, ‘Her yerdesin’ diye. Çok eğlenceliydi” ifadelerini kullandı.

BEŞ KERE DE EVLENEBİLİRİM

Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Mosso, yeni ilişkisinin henüz başında olduğunu belirterek, “Birbirimizi yeni tanıyoruz, birbirimizin hayatına yeni aşina oluyoruz. Planladığım, kurguladığım bir ilişki değil. Yaşıyoruz beraber. Mutluyuz şimdilik, şükürler olsun” dedi.

Geçmişteki evliliğinin ardından yeniden evliliğe nasıl baktığı sorulan Mosso, bu konuda artık bir ön yargısı olmadığını söyledi. “Belki evlenirim, belki evlenmem. Hayat kime neyi getirir bilemem. ‘Evlendim, boşandım, bir daha evlenmem’ gibi bir tabum yok. Evlenebilirim, evlenmeyebilirim, beş kere de evlenebilirim” diyerek güldü.

Basın mensuplarıyla sohbetinin ardından sahneye çıkan Melek Mosso, Çapa Pera’da dinleyicileriyle buluştu.

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