 Rion Togan Kaban’dan Ego benliğin görünmeyen katmanlarına bir yolculuk

Çağdaş sanatçı Rion Togan Kaban, kişisel resim sergisi “EGO” ile izleyiciyi insanın görünen kimliğinin ardında kalan benlik, hafıza ve aura katmanlarıyla yüzleşmeye davet ediyor.

18–22 Eylül 2026 tarihleri arasında Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Avlusu’nda gerçekleşen sergi, tarihi mekânın belleği ile sanatçının çağdaş anlatımını bir araya getiriyor.



Taş duvarların zamana tanıklık eden dokusu, Kaban’ın katmanlı yüzeyleri ve figürleriyle sergi boyunca güçlü bir görsel diyalog kuruyor. Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi mezunu olan Rion Togan Kaban; sanatçı, yazar, küratör ve görsel sanatlar alanındaki çalışmalarıyla üretimini sürdürüyor.



Eserlerinde özellikle ego, kimlik, hafıza ve aura kavramlarına odaklanan sanatçı, pigment, boya, alçı ve farklı doku malzemeleri aracılığıyla insanın iç dünyasını görünür bir yüzeye dönüştürüyor.



“EGO”, egoyu yalnızca kibir ya da benmerkezcilik üzerinden ele almıyor. Sergi; kişinin kendisini nasıl gördüğü, dış dünyaya nasıl sunduğu ve görünür kimliğinin ardında neleri sakladığı üzerine düşünsel bir alan açıyor. Parçalanan figürler, yoğunlaşan renkler ve katmanlı yüzeyler; benliğin değişen, kırılan ve yeniden kurulan hâllerine işaret ediyor.



Kaban’ın sanat anlayışının merkezinde ise şu düşünce yer alıyor: “Dünyaya bakmak değil, dünyanın insanda bıraktığı izi görünür kılmaktır.” Küratörlüğünü Nihat Karamenoğlu’nun üstlendiği “EGO”, tarihi bir mekânın hafızası içerisinde çağdaş insanın kendi benliğiyle kurduğu ilişkiye odaklanıyor. Rion Togan Kaban — EGO Kişisel Resim Sergisi 18–22 Eylül 2026 Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Avlusu, İstanbul 11.00–18.30

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.