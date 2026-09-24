Selen Servi'den 'Bu Yaz'a veda

Söz ve beste Ethem Adnan Ergil ve Ateş Ergil'e, müzik direktörü ise Berkan Kaya'ya ait. Şarkı, sevdiğinden uzakta geçen bir yazın duygusal boşluğunu konu alıyor.

Servi, şarkının dramatik dokusunu güçlü bir vokal anlatımla tamamlıyor. Böylece eseri hem modern pop dinleyicisine hem derinlikli hikâye anlatımını sevenlere ulaştırıyor.

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