  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Selen Servi'den 'Bu Yaz'a veda

Yaza hareketli bir cover şarkı ile giriş yapan Selen Servi, sonbahara girdiğimiz bugünlerde "Bu Yaz" adlı hüzünlü bir ayrılık şarkı ile müzik listelerinde yerini aldı.

Selen Servi'den 'Bu Yaz'a veda

Söz ve beste Ethem Adnan Ergil ve Ateş Ergil'e, müzik direktörü ise Berkan Kaya'ya ait. Şarkı, sevdiğinden uzakta geçen bir yazın duygusal boşluğunu konu alıyor.

Selen Servi'den 'Bu Yaz'a veda

Servi, şarkının dramatik dokusunu güçlü bir vokal anlatımla tamamlıyor. Böylece eseri hem modern pop dinleyicisine hem derinlikli hikâye anlatımını sevenlere ulaştırıyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Petek Dinçöz’den Kıbrıs’ta muhteşem sahne!
  Magazin

Petek Dinçöz’den Kıbrıs’ta muhteşem sahne!

Ünlü isimler Antalya'da sahne alacak
  Magazin

Ünlü isimler Antalya'da sahne alacak

Rion Togan Kaban’dan Ego benliğin görünmeyen katmanlarına bir yolculuk
  Kültür - Sanat

Rion Togan Kaban’dan Ego benliğin görünmeyen katmanlarına bir yolculuk

Samsun'da yeni adres
  Hayatın İçinden

Samsun'da yeni adres

Tayland’da “her şey dahil” dönemi mi başlıyor?
  Hayatın İçinden

Tayland’da “her şey dahil” dönemi mi başlıyor?

Melek Mosso'dan evlilik açıklaması: Beş kere de evlenebilirim
  Magazin

Melek Mosso'dan evlilik açıklaması: Beş kere de evlenebilirim