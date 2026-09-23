 Ünlü isimler Antalya'da sahne alacak

On Stage Antalya 2026, yıldız isimleri binlerce müzikseverle buluşturacak.

3 ve 4 Ekim tarihlerinde Konyaaltı Atatürk Stadyumu'nda müzikseverlere unutulmaz iki gün yaşayacak. Festival coşkusunun ilk gecesinde sahne rapçi BLOK3'e emanet olacak ve 3 Ekim'de konser verecek. 4 Ekim'de ise Zeynep Bastık, Emir Can İğrek ve POIZI izleyici karşısına olacak. Güçlü sahne performansları, festival atmosferi ve sürprizlerle On Stage Antalya 2026, şehrin en dikkat çeken müzik etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor.

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