 Sefo söyledi sevgilisi Çağla Boz oynadı

Sefo, Bodrum Club Catamaran'da sahne aldı.



Şarkıcı, fenomen şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelenleri bir dakika yerinde oturtmadı.



Hareketli şarkılarıyla coşturan Sefo, fenomen eserlerini seslendirdi.

Sahne tarzıyla dikkat çeken şarkıcıya, dansçılar da eşlik etti.

Şarkıcıyı, sevgilisi Çağla Boz da yalnız bırakmadı.



Boz, gece boyunca seyirciler gibi bir dakika yerinde durmayarak, dans etti.

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