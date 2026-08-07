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Sefo söyledi sevgilisi Çağla Boz oynadı

Sefo söyledi sevgilisi Çağla Boz oynadı

Sefo söyledi sevgilisi Çağla Boz oynadı

Sefo, Bodrum Club Catamaran'da sahne aldı.

Sefo söyledi sevgilisi Çağla Boz oynadı
Şarkıcı, fenomen şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelenleri bir dakika yerinde oturtmadı.

Sefo söyledi sevgilisi Çağla Boz oynadı
Hareketli şarkılarıyla coşturan Sefo, fenomen eserlerini seslendirdi.

 Sefo söyledi sevgilisi Çağla Boz oynadı

Sahne tarzıyla dikkat çeken şarkıcıya, dansçılar da eşlik etti.

 Sefo söyledi sevgilisi Çağla Boz oynadı

Şarkıcıyı, sevgilisi Çağla Boz da yalnız bırakmadı.

Sefo söyledi sevgilisi Çağla Boz oynadı
Boz, gece boyunca seyirciler gibi bir dakika yerinde durmayarak, dans etti.

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