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Manifest’in ilk otel konseri 7 Ağustos’ta Antalya’da

Manifest’in ilk otel konseri 7 Ağustos’ta Antalya’da

Manifest’in ilk otel konseri 7 Ağustos’ta Antalya’da

Müzik listelerini altüst eden pop grubu Manifest, Kosova’daki rüya gibi konserinin ardından Türkiye’ye döndü.

 Manifest’in ilk otel konseri 7 Ağustos’ta Antalya’da

Grup, 7 Ağustos’ta Antalya Kemer’de sahne alarak ilk otel konserini gerçekleştirecek. Sevilen şarkıları ve enerjisiyle dikkat çeken Manifest, yaz akşamına damga vuracak performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

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