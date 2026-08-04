 Manifest’in ilk otel konseri 7 Ağustos’ta Antalya’da

Müzik listelerini altüst eden pop grubu Manifest, Kosova’daki rüya gibi konserinin ardından Türkiye’ye döndü.

Grup, 7 Ağustos’ta Antalya Kemer’de sahne alarak ilk otel konserini gerçekleştirecek. Sevilen şarkıları ve enerjisiyle dikkat çeken Manifest, yaz akşamına damga vuracak performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.