 Deniz Ali Cankorur dizi için okulu dondurdu

‘Daha 17’ dizisinde yer alan Deniz Ali Cankorur, Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

Kendisinden bahseden oyuncu, “Boş zamanlarımda spor ve koşuya çıkıyorum set olmadığında… Bazen çizim yapıyorum. Grafik okuyordum, bu iş gelince okulu dondurdum. Şu an birinci sınıftayım. Tabii ki okuyacağım, bitirmeyi planlıyorum. Çizim yapmayı seviyorum. Hobiye döndü gibi oyunculuğa ağırlık veriyorum” dedi. Cankorur, “Yolunuz oyunculukla nasıl kesişti?” sorusuna, “Küçükken başladım. Beş yaşında ilkokulda birisi geldi, birkaç isim söyledi listede bende vardım. Deneme çekimi verdim, sonrasında kabul oldu. Kader gibi bir şey” yanıtını verdi. Diziyle ilgili oyuncu, “Hepimiz neredeyse aynı yaştayız. Çok hızlı kaynaşma oldu. Herkes birbiriyle iyi anlaşıyor. Sahneleri zevk alarak çekiyoruz. Her şey güzel, iyi gidiyor her şey” şeklinde konuştu.

Nesrin Cavadzade’nin setin ilk günlerinde Kadir Taner Uçar ile evlenmesine Cankorur, “Dizi başladı bir baktık Nesrin Hanım evlenmiş. İlginç bir hava oldu. Kendisini tebrik ettik. Tekrardan tebrik ederim” açıklamasını yaptı. Ailesinin kendisini desteklediği ve dizinden sonra hayatında çok şey değiştiğini belirten oyuncu, “Her anlamda destekliyorlar. Hepsine teşekkür ederim. Gelip fotoğraf çektiriyorlar, çok mutlu oluyorum. Çok güzel bir duygu…” dedi.

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