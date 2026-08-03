 Kostas Martakis Bodrum'da sahne alacak

Kostas Martakis, perşembe akşamı (6 Ağustos) Bodrum'da izleyici karşısına çıkacak.

Yunan şarkıcı, The Galliard Cove House adlı mekanda unutulmaz bir yaz akşamı yaşatacak.

Yunanistan'ın uluslararası müzik pazarında büyük popülariteye sahip olan Kostas Martakis, özel repetuvarıyla sahne alacak.

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