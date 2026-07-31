Girl Math Society’nin ilk etkinliği Boğaz’da gerçekleşti

İstanbul’un en gözde yaz sabahlarından biri, bu kez sadece kadınlara özel bir deneyime ev sahipliği yaptı. Influencer’lar ve tanınmış isimlerin davetli olduğu Girl Math Society’nin ilk etkinliği, Bebek’ten kalkan özel tekneyle Boğaz’ın serin sularına açılarak başladı. Sağlıklı yaşam, güzellik, sosyalleşme ve kadın dayanışmasını aynı çatı altında buluşturan etkinlik, renkli anlarıyla adeta bir yaz filmi sahnesini andırdı.



BOĞAZ’DA PİLATES, GÜZELLİK VE SAĞLIKLI YAŞAM BULUŞMASI

Sabah saatlerinde Bebek iskelesinden hareket eden teknede davetlileri ilk olarak Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen pilates seansı karşıladı. Şehrin kalabalığından uzak, martı sesleri ve hafif esen rüzgar eşliğinde yapılan pilates, etkinliğin “iyi hissetme” temasını güçlü şekilde yansıttı.

Pilatesin ardından katılımcılar, Sude Gencer sponsorluğunda gerçekleştirilen profesyonel makyaj uygulamalarıyla güzellik molası verdi. Teknede kurulan özel beauty alanında influencer’lar yaz makyajlarını yaptırırken, bol bol fotoğraf ve video çekerek sosyal medya hesaplarında etkinliğin enerjisini takipçileriyle paylaştı. Günün sağlıklı yaşam bölümünde ise katılımcılar kendi granola bowl’larını hazırladı. Taze meyveler, granola ve farklı sağlıklı içeriklerle hazırlanan bowl’lar, etkinliğin wellness ruhunu tamamladı. Etkinliğe destek veren sponsor markalar da davetlilerin ilgisini çekti. Pin Drinks, Kiperin, Listerine, Fedon Cosmetics, Getsimless, Co Kafe, Puu Fu, Tyla Atelier, Adrasteia ve Sude Gencer’in katkılarıyla hazırlanan hediye paketleri, gün sonunda katılımcılara özel olarak sunuldu.



KIZ KIZA, İLHAM VEREN BİR TOPLULUK KURUYORUZ

Etkinliğin kurucularından Buse Baltacı ve Buse Mutaf, Girl Math Society’nin yalnızca bir etkinlik serisi değil, kadınların kendilerini iyi hissedecekleri bir topluluk olduğunu vurguladı: “Bugün burada ilk kez bir araya geldik ama hissettiğimiz enerji bize bunun çok daha büyük bir yolculuğun başlangıcı olduğunu gösterdi. “Boğaz’daki bu ilk buluşma bizim için çok özeldi. Bundan sonra yoga, pilates, wellness brunch’ları, yaratıcı atölyeler ve tamamen kız kıza tasarlanan yeni deneyimlerle Girl Math Society’yi büyütmeyi hedefliyoruz. Amacımız, kadınların hem bedenlerine hem ruhlarına iyi gelen sosyal alanlar yaratmak.” Teknenin yeniden Bebek’e yanaşmasıyla sona eren etkinlikte influencer’lar, sponsor hediyeleriyle birlikte tekneden ayrılırken yüzlerde aynı ifade vardı: eğlence, enerji ve yeniden buluşma isteği. İlk etkinliğiyle dikkatleri üzerine çeken Girl Math Society, İstanbul’un yeni nesil kadın toplulukları arasında şimdiden konuşulmaya başladı.

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